Um homem de 55 anos faleceu após um arranhão de seu gato de estimação em Leningrado, na Rússia. Dmitry Ukhin, que sofria de diabetes e problemas de coagulação sanguínea, não conseguiu conter o sangramento depois que seu felino Styopka arranhou sua perna e rompeu uma veia.

O incidente ocorreu quando Ukhin encontrou seu gato, que estava desaparecido há dois dias, nas ruas da cidade. Ao tentar trazer o animal de volta para casa, foi atacado pelo pet. Com sua esposa Natalya ausente, precisou pedir ajuda a um vizinho, que acionou os serviços de emergência por volta das 23h.

Segundo relatos policiais, os arranhões na perna da vítima eram graves e, combinados com suas condições de saúde preexistentes, resultaram em uma hemorragia fatal. A demora na chegada do socorro também contribuiu para o desfecho trágico do caso.

Peritos forenses estão realizando exames complementares para determinar oficialmente a causa do óbito, mas apontam que a combinação das comorbidades do paciente com o atraso no atendimento médico foram determinantes para o resultado fatal. O caso serve como alerta sobre os cuidados necessários no manejo de animais domésticos, especialmente para pessoas com condições médicas especiais.

