Em meio à turbulência política que abala o governo francês, pesquisas recentes revelam que a maioria da população apoia a renúncia do presidente Emmanuel Macron. O cenário se agravou após a queda do primeiro-ministro Michel Barnier.

Dados da pesquisa realizada pela Cluster17 para a revista Le Point indicam que 54% dos franceses desejam a saída antecipada de Macron da presidência. O levantamento foi conduzido entre a proposta de moção de censura na segunda-feira (2) e a queda do governo na quarta-feira (4) desta semana.

O descontentamento popular cresceu nos últimos meses, como demonstra outro estudo da Oxoda Backbone para o jornal Le Figaro. A nova sondagem aponta que seis em cada dez franceses defendem a renúncia presidencial, um aumento de 5% em comparação com setembro.

A crise política se intensifica com a ausência de maioria parlamentar. Yaël Braun-Pivet, presidente da Assembleia Nacional e membro do partido de Macron, solicitou urgência na escolha de um novo primeiro-ministro. No entanto, o presidente enfrenta dificuldades para encontrar um nome capaz de liderar um governo minoritário no Parlamento.

O cenário atual reflete uma fragmentação política sem precedentes na França, onde nenhum partido detém maioria absoluta. Esta situação compromete a governabilidade e aumenta a pressão popular por mudanças na liderança do país, colocando em xeque a continuidade do mandato de Macron.

