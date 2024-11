Por Poliane Andrade Melo (*)

Com a chegada de um novo governo sob a liderança de Donald Trump, as especulações em relação às políticas de imigração e turismo nos Estados Unidos começam a se intensificar. Trump, conhecido por suas posições firmes em relação ao controle de fronteiras e à reforma no sistema imigratório, promete implementar mudanças que poderão afetar tanto visitantes internacionais quanto a comunidade de imigrantes.

Essa nova abordagem exige que os solicitantes de visto e os viajantes estejam cientes das possíveis alterações, preparando-se para um cenário imigratório que pode trazer tantas oportunidades quanto desafios. A expectativa é que o novo governo busque um equilíbrio entre promover o turismo e fortalecer as medidas de segurança, moldando o futuro das viagens para o país.

A campanha presidencial de Trump indicava a possibilidade da implementação de regras mais rigorosas para a obtenção de vistos, incluindo a exigência de entrevistas para todos os solicitantes. Atualmente você pode renovar ou emitir o visto americano sem precisar comparecer à uma entrevista, para isso o solicitante precisa atender a certos requisitos: para renovar, o visto atual ou anterior deve ser do mesmo tipo (por exemplo, turismo para turismo), e deve estar válido ou ter expirado há no máximo 48 meses. Já a emissão do visto para os menores de 14 anos ou mais de 80 anos a entrevista é dispensada. Se o solicitante atende a esses requisitos, poderá emitir ou renovar seu visto sem precisar passar por uma entrevista. No entanto, é importante lembrar que a decisão final de exigir ou não uma entrevista é do consulado.

As restrições podem afetar cidadãos de certos países, incluindo aqueles que já foram alvo de restrições de viagem anteriormente, e principalmente, países com alto índices de imigração ilegal, como é o caso do Brasil. Além disso, o governo Trump anterior aumentou a exigência de documentos e informações para solicitações de visto, tornando o processo mais demorado e complexo. Isso afetou especialmente os cidadãos de países considerados “de alto risco” para a segurança nacional dos EUA.

Trump já declarou que pretende realizar a maior deportação já vista pelos EUA, o que pode afetar a confiança dos turistas em visitar o país. No entanto, é importante lembrar que essas declarações são, por enquanto, apenas promessas de campanha.

Essas medidas visam reduzir a imigração ilegal e proteger a segurança nacional dos EUA, mas também geram críticas de que prejudicam a economia e a diversidade cultural do país. O governo reconhece a importância dos imigrantes para a nação e, se permitirmos uma opinião pessoal, acredito que Trump, além de político, é um empresário do setor turístico, e conhece os impactos negativos que essas deportações em larga escala podem causar, seja no âmbito econômico ou social. O governo anterior de Trump deixou claro que o objetivo era limpar o país de imigrantes que invadem para cometer crimes e intensificar a violência, deportando assim aqueles que dirigem sob o efeito de álcool, que promovem violência doméstica, vandalismos dentre outros crimes. O que deixava a entender que os trabalhadores não eram os alvos destas ações e, considerando este ponto de vista, faz total sentido.

Durante seu mandato anterior, o governo Trump adotou políticas mais restritivas em relação à imigração e vistos. No entanto, é importante notar que as políticas de imigração podem mudar, e o governo atual pode ter prioridades diferentes.

Em suma os solicitantes de visto de turismo para os EUA devem sim estar preparados para possíveis mudanças e restrições mais rigorosas com a vitória de Trump. No entanto, é importante lembrar que a eleição de Trump não deve afetar a confiança dos turistas em visitar o país. A proposta do novo governo é de implementar regulamentações para estimular o crescimento econômico, e isto pode trazer mudanças significativas para o turismo, e é importante que os profissionais do setor estejam preparados para enfrentar esses desafios e aproveitar as oportunidades que surgirem.

(*) Poliane Andrade Melo é despachante consular especialista em vistos de turismo americano