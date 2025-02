Por Poliane Andrade Melo (*)

Nos últimos dias, os noticiários têm sido inundados com vídeos de brasileiros sendo deportados dos Estados Unidos após a entrada do governo Trump. O presidente que, durante sua campanha eleitoral, prometeu deportar imigrantes ilegais que causam transtornos no país e aumentam a criminalidade. A comunidade brasileira local, inicialmente, se sentia confortável em acreditar que o foco seria apenas nos imigrantes ilegais que cometeram crimes graves e que sujam a imagem que os americanos possuem dos imigrantes ilegais, gerando um preconceito a toda comunidade.

No entanto, o que tem acontecido na prática é que, durante as buscas por esses imigrantes condenados, o ICE (agentes da Imigração e Alfândega dos Estados Unidos) também tem apreendido imigrantes ilegais que não têm condenações e nem cometeram crimes graves. Muitos são trabalhadores que pagam impostos, têm carteira de motorista, mas se encontram fora de status e estão sendo apreendidos pelo ICE. Isso tem gerado uma crise na comunidade brasileira, com comércios vazios, obras operando parcialmente, cultos e missas vazias, eventos sendo cancelados, famílias com medo de enviar suas crianças para a escola e motoristas apreensivos.

A situação é ainda mais grave quando se considera que muitos desses imigrantes ilegais têm familiares nos EUA, incluindo cônjuges e filhos americanos. A deportação desses indivíduos pode ter consequências devastadoras para as famílias afetadas.

Além disso, a comunidade brasileira está assustada com a falta de clareza por parte do governo Trump em relação às batidas e quem são de fato o foco da operação. Muitos imigrantes ilegais estão se escondendo, com medo de serem apreendidos e deportados.

Agora surge uma pergunta fundamental: o governo atual reconhece a importância que os imigrantes trazem para o país? É inegável que os imigrantes desempenham um papel crucial na economia americana, realizando tarefas árduas e essenciais que muitos cidadãos americanos não estão dispostos a fazer.

A importância dos imigrantes já está sendo sentida em vários setores da economia americana, que estão enfrentando uma escassez de mão de obra nos últimos dias. A evasão de trabalhadores imigrantes está afetando negativamente a produtividade e a eficiência de muitos pontos, desde a agricultura até a construção civil.

É fundamental que o governo americano reconheça a contribuição valiosa que os imigrantes fazem para o país e adote políticas que promovam a integração e a inclusão desses indivíduos. Apenas assim será possível manter a economia americana forte e competitiva.

Enquanto isso, nós, como observadores externos, só podemos acompanhar os desenvolvimentos e torcer para que a razão e a justiça prevaleçam. É hora de reconhecer o valor dos imigrantes e trabalhar para criar um ambiente mais acolhedor e inclusivo para todos.

(*) Poliane Andrade Melo é despachante consular especialista em vistos de turismo americano