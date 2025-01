Por Poliane Andrade Melo (*)

Os Estados Unidos são um destino turístico cobiçado, atraindo milhões de visitantes anualmente. No entanto, o abuso do visto de turismo pode ter consequências graves para os visitantes e para a relação entre os países.

O visto de turismo permite permanência de até 6 meses nos EUA. No entanto, apesar de ser permitido ficar 6 meses, as autoridades americanas podem ficar preocupadas sobre sua real intenção no país, pois não é comun alguém fazer turismo por tanto tempo.

O abuso do visto de turismo nos Estados Unidos é uma prática preocupante que pode acarretar sérias consequências legais, econômicas e sociais. Quando um indivíduo permanece nos EUA por período prolongado com visto de turismo, a imigração americana pode suspeitar que ele esteja trabalhando ilegalmente, o que é expressamente proibido por lei.

A principal dúvida da imigração é como o turista consegue se manter financeiramente por tanto tempo sem exercer atividades remuneradas. A ausência de comprovantes de renda suficiente para cobrir despesas de viagem e estadia prolongada pode levantar suspeitas. Além disso, a imigração pode questionar como o indivíduo justifica a ausência prolongada do trabalho ou estudos em seu país de origem. Essa prática pode resultar em cancelamento do visto e dificuldades futuras para renovações.

Já existem relatos de turistas que, após passarem 4 ou 5 meses nos Estados Unidos, foram barrados pela imigração no aeroporto ao tentar retornar ao país. Isso ocorre porque as autoridades desconfiam da real intenção do turista, suspeitando que ele possa estar trabalhando ilegalmente ou tentando se estabelecer de forma permanente nos EUA sem seguir os trâmites legais.

Para evitar essas consequências, é fundamental que os turistas se informem sobre as regulamentações do visto de turismo e respeitem os prazos e condições estabelecidos. É recomendável manter registros financeiros comprovando suficiência de recursos, apresentar comprovantes de reservas de viagem e hospedagem e demonstrar vínculo com o país de origem.

Além disso, é importante considerar a solicitação de vistos de trabalho ou estudo, se necessário. A consulta com uma assessoria especializada também é essencial para evitar problemas. A conscientização e o respeito às leis de imigração são fundamentais para garantir uma estadia segura e legal nos EUA.

(*) Poliane Andrade Melo é despachante consular especialista em vistos de turismo americano