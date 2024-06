Numa audiência pública, na Câmara de Ipatinga, um militante de esquerda pediu a cassação de homenagens conferidas a um empreendedor de nossa amada Ipatinga, sob a alegação do mesmo ter sido um “torturador” durante o governo militar que tirou o Brasil da condição de a 49ª economia, elevando-o à 8ª economia mundial em 20 anos. Teria o homenageado de Ipatinga torturado alguém, ou é mais uma narrativa da esquerda?

O citado militante esquerdista é um ex-integrante da casa legislativa, que justificou a sua pretensão: “Lutei com unhas e dentes, como vereador na época, para o torturador não ser homenageado, mas dois colegas da minha bancada votaram a favor das homenagens”.

E, mais, o ex-vereador informou ao público presente que o homenageado tinha sido agraciado também pela câmara de uma outra cidade. Irônico, não? Daí a pergunta, teria ele torturado alguém?

O personagem da polêmica em foco era o brilhante advogado e empresário Ronaldo de Souza. O que fez o Doutor Ronaldo de Souza, por nossa amada Ipatinga?

A lista de realizações não é pequena. Dr. Ronaldo foi procurador municipal concursado e secretário municipal em duas administrações. Como advogado, exerceu suas funções na Amva, no Sindipa e foi presidente da 72ª Seção da OAB, além de conselheiro estadual da mesma instituição.

Como empresário, criou as 11 unidades da Rede Souza de Postos de Combustíveis. Foi um dos fundadores da pioneira Rádio Vanguarda e da TV Cultura do Vale do Aço, o primeiro canal de TV regional.

Outra iniciativa dele foi a criação da Faculdade de Medicina.

O homenageado pela Câmara de Ipatinga abriu as portas para formação e exercício profissional; para que muitos sonhos de jovens se materializarem. Criou oportunidades de renda para muitas famílias; gerou renda, reinvestiu, girou a roda da economia local, que continua girando por intermédio de seus filhos e sucessores de sua honrada jornada.

Dr. Ronaldo não está mais entre nós. Que Deus o tenha!

Por outro lado, temos em Ipatinga uma escola municipal denominada Zumbi dos Palmares e uma biblioteca públical com o mesmo nome. Qual a ligação de Zumbi dos Palmares com Ipatinga? Qual a contribuição desse personagem para e educação da nossa juventude? Qual a ajuda foi prestada por ele para o crescimento da economia local, e geração de empregos e renda em Ipatinga? Quem é Zumbi dos Palmares para Ipatinga?

Seria mais justo procurar algum ou alguma personagem pioneira de Ipatinga para homenagear alguém que tenha investido a sua vida e seu talento na construção da nossa cidade. Deveríamos homenagear alguém que educou e possibilitou que nossas crianças se transformassem hoje em médicos, engenheiros, juízes, advogados, além de outras profissões.

Acharemos por aqui muitas educadoras como donas Bizuca, Louras, Alcaides, Maria Gandu, Lili, Lilá, outras e outros mais, que muito fizeram e fazem por nossa cidade.

Nada, absolutamente nada, contra nossos irmãos afrodescendentes ou muito menos contra Zumbi dos Palmares (a quem sequer me dispus a pesquisar). É apenas uma questão de lógica e, melhor, de juízo de valores.

Quem devemos “desomenagear”?

(*) Aécio Tilé Salvador é líder comunitário