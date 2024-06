A Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga, realiza no sábado (8) o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite para crianças menores de cinco anos. A ação está programada para o período de 8h às 16h e acontecerá em todas as unidades de saúde.

A vacinação será oferecida até o dia 14 de junho e acontece também durante a próxima semana em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município.

De acordo com o secretário de Saúde de Ipatinga, Walisson Medeiros, a vacinação tem como objetivo proteger as crianças de um a quatro anos, 11 meses e 29 dias contra a poliomielite. Ele ressalta a importância desta campanha para manter a pólio longe dos nossos pequenos – uma vez que o último caso registrado foi em 1989 – e também para a atualização do esquema vacinal das crianças que, por algum motivo, se encontram com a carteirinha de vacinação incompleta.

“É muito importante que os pais e responsáveis levem as crianças para serem vacinadas com a carteirinha, para que os servidores da Saúde verifiquem a necessidade de atualização vacinal”, ressaltou.

VACINA CONTRA A GRIPE

Também no sábado, a vacina contra a gripe estará disponível nas UBS’s para toda a população a partir dos seis meses de vida. A Secretaria de Saúde ressalta que, apesar de todo o empenho do governo municipal para chamar atenção quanto à necessidade, até o momento um contingente de apenas 47% dos grupos prioritários recebeu a imunização, número bem abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.