O câncer de pele é um dos tipos mais comuns no Brasil, com altas taxas de incidência. Para alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, a campanha Dezembro Laranja é realizada todos os anos, promovendo a conscientização sobre os cuidados com a pele, especialmente durante o verão, quando a exposição ao sol é mais intensa.

No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), estima-se que no triênio entre 2023 e 2025, o país deve registrar aproximadamente 220 mil novos casos de câncer de pele por ano. Esses números correspondem a 33% de todos os diagnósticos de câncer no Brasil, sendo o de maior prevalência. Na Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha, mais de 350 pacientes iniciaram o tratamento de câncer de pele não-melanoma no último ano, sendo que, na faixa etária superior a 71 anos, a doença superou outros tipos de câncer.

O mês de dezembro foi estrategicamente escolhido para essa campanha devido ao calor intenso e à alta exposição ao sol que a população enfrenta. Segundo o dermatologista da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Ismael Alves Rodrigues, a exposição excessiva ao sol, sem a devida proteção, é o principal fator de risco para o câncer de pele que pode ser prevenido com atitudes simples, como o uso de protetor solar, roupas adequadas e o cuidado com a escolha do horário certo para se expor ao sol.

Dr. Ismael destaca que, além do sol, outros fatores como feridas crônicas e o uso de medicamentos imunossupressores podem contribuir para o desenvolvimento da doença. Porém, a prevenção deve ser a prioridade. “Não é apenas o protetor solar, mas sim um planejamento completo de fotoproteção. Isso envolve escolher horários seguros, como evitar o sol entre 10h e 16h, usar roupas adequadas (chapéus, óculos escuros, camisetas de manga longa) e proteger-se com sombrinhas ou ombrelones feitos de materiais como algodão ou lona, que filtram melhor a radiação ultravioleta”, afirma.

Outro ponto importante destacado pelo médico como forma de prevenção é a reaplicação do protetor solar. “O protetor deve ser reaplicado após entrar na água ou suar muito, e a cada duas ou três horas, caso a exposição ao sol seja contínua”, orienta o dermatologista.

O DIAGNÓSTICO PRECOCE É CRUCIAL

De acordo com o profissional, o diagnóstico precoce do câncer de pele é essencial para um tratamento eficaz. “É importante examinar regularmente a pele, procurando por alterações como pintas novas, mudanças nas pintas existentes ou feridas que não cicatrizam. Além disso, a consulta anual com um dermatologista é fundamental, especialmente para pessoas com pele clara, que têm maior propensão a desenvolver a doença. Também é importante estar atento a lesões que não cicatrizam dentro de 14 dias ou pintas diferentes das demais, pois elas devem ser examinadas por um especialista”, alerta.

Outro ponto importante destacado pelo dermatologista, é sobre pessoas que sofreram queimaduras solares ao longo da vida, mesmo que em quantidade menor, estão no grupo de risco para o câncer de pele. “Estatisticamente, quem já teve pelo menos seis queimaduras solares (mesmo que leves, como avermelhamentos) está mais propenso a desenvolver a doença. No entanto, embora o risco aumente com o acúmulo de exposições solares sem proteção, é sempre possível prevenir e buscar tratamento adequado”, reforça.

Segundo o dermatologista, o câncer de pele pode se manifestar de diversas formas. “O câncer pode aparecer como lesões de diferentes cores e formas, desde manchas claras, vermelhas ou acastanhadas, até feridas que não cicatrizam. A forma mais comum de câncer de pele é o carcinoma basocelular, enquanto o melanoma, embora mais raro, é mais grave e pode ser fatal. Ambos os tipos têm relação direta com exposições solares eventuais, como queimaduras ocasionais”, explica o médico da FSFX.

Embora o câncer de pele seja mais frequente em pessoas com mais de 40 anos, a exposição solar intensa durante a infância e adolescência é um fator crucial. “É na infância e na juventude que as pessoas se queimam mais ao sol e é esse sol que, mais tarde, pode resultar em câncer de pele. Portanto, a prevenção deve começar desde cedo, com a conscientização das crianças e o uso de protetor solar adequado”, alerta o médico.

AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Segundo o médico, nos últimos anos, houve grandes avanços tanto no diagnóstico quanto no tratamento do câncer de pele. “O uso de tecnologias como a dermatoscopia, que ampliam as lesões para um diagnóstico mais preciso, permite identificar o câncer de pele de forma precoce. Além disso, o mapeamento corporal, que envolve fotografar e catalogar as pintas e lesões ao longo do tempo, tem sido uma ferramenta valiosa para o acompanhamento. Para casos mais graves, como o melanoma avançado, os avanços no tratamento também têm sido promissores. Terapias alvo e imunoterapias, que ajudam a estimular o sistema imunológico para combater os tumores, têm mostrado resultados positivos, aumentando a sobrevida dos pacientes”, relata.

A mensagem principal da campanha Dezembro Laranja é a conscientização e a prevenção. Dr. Ismael lembra que, embora o sol seja sinônimo de diversão, férias e momentos de felicidade com amigos e família, o autocuidado e o planejamento para a exposição solar são fundamentais. “Eu gostaria de ressaltar que com um pouco de autocuidado e planejamento aumentamos a nossa sobrevida, tanto em número de anos absolutos, quanto a nossa sobrevida livre de problemas, cirurgias e cicatrizes. Com autocuidado e com planejamento, nós conseguimos promover a educação das nossas crianças que estão ali nos observando. Quando alinhamos esses dois pontos, podemos aproveitar o sol, a praia, a piscina, as férias por muito mais tempo, gerando muito mais felicidade de um modo geral para nós mesmos”, conclui.

A campanha Dezembro Laranja é uma oportunidade para refletirmos sobre os cuidados com a nossa saúde e a importância de proteger a pele contra os danos causados pelo sol. A prevenção começa com a conscientização e a ação: use protetor solar, evite a exposição solar excessiva, faça exames regulares e, acima de tudo, cuide de sua pele.

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

A Fundação São Francisco Xavier é uma entidade filantrópica que atua desde 1969 e conta com cerca de 6.000 colaboradores. Atualmente, administra duas unidades hospitalares, sendo o Hospital Márcio Cunha com cerca de 70% dos atendimentos pelo SUS, em Ipatinga, e o Hospital Municipal Carlos Chagas com 100% dos atendimentos pelo SUS, em Itabira (MG). As unidades hospitalares têm uma gestão marcada pela responsabilidade, pela oferta de atendimentos de excelência e pelas melhores práticas de segurança. Além das unidades hospitalares, a Fundação é responsável por administrar a operadora de Planos de Saúde Usisaúde, que possui mais de 200 mil vidas, o Centro de Odontologia Integrada, que mantém os melhores indicadores de saúde bucal já divulgados no Brasil, e o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Vita, que soma mais de 160 mil vidas sob sua gestão. Na área educacional, o Colégio São Francisco Xavier, unidade precursora localizada em Ipatinga, é referência em Educação na região, com cerca de 3 mil alunos, da educação infantil à formação técnica.