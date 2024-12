A Secretaria de Saúde de Ipatinga recebeu nesta segunda-feira (16) o “Vacimóvel”, um veículo adaptado que levará vacinas para todas as regiões da cidade. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população às vacinas, possibilitando a ampliação da cobertura vacinal.

A van, especialmente equipada para realizar campanhas itinerantes de imunização, estará apta a operar dentro de aproximadamente 60 dias. Este prazo é necessário para que sejam concluídos os trâmites de documentação e emplacamento.

O “Vacimóvel” é uma estratégia inovadora para ampliar a acessibilidade aos serviços de imunização no município. Com ele, será possível atender áreas de maior vulnerabilidade e com dificuldades de deslocamento, garantindo uma resposta mais ágil e eficiente às demandas da população.

O prefeito Gustavo Nunes destacou a relevância do novo veículo para a cidade: “A chegada do Vacimóvel representa um grande avanço para a saúde pública em Ipatinga. Nosso compromisso é levar os serviços de vacinação para mais perto das pessoas, especialmente aquelas que têm dificuldade de acesso às unidades de saúde”, enfatizou.

A participação de Ipatinga na Ata de Registro de Preços (ARPE) n.º 10/2024, vinculada ao Planejamento 278/2023 e gerenciada pelo Estado de Minas Gerais, foi fundamental para viabilizar essa aquisição. O “Vacimóvel” será mais um importante aliado no combate às doenças e na promoção da saúde.