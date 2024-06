A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), está com vagas de emprego abertas para compor seu quadro de colaboradores em Ipatinga. As oportunidades são ideais para quem busca ingressar em uma instituição sólida e comprometida com o desenvolvimento social e econômico da região.

Os interessados podem participar da seleção presencial, que ocorrerá nos dias 21 e 22 de junho no Colégio São Francisco Xavier Técnico, localizado no bairro Horto, na rua Palmeiras, 1089. No dia 21 de junho, o recebimento de currículos e a realização dos testes iniciais acontecerão das 8h às 16h. Já no dia 22 de junho, o processo será das 8h às 13h.

COMO ENVIAR O CURRÍCULO

Além da seleção presencial, os candidatos podem enviar seus currículos de forma prática e rápida pelos seguintes canais:

E-mail: [email protected]

WhatsApp: (31) 99754-8194

Portal Trabalhe Conosco: trabalheconosco.vagas.com.br/fsfx

O horário de trabalho para algumas vagas poderá ser no sistema de turno de revezamento de 12h (2 dias de trabalho das 7h às 19h e 2 dias das 19h às 7h, em seguida, 4 dias de folga).

BENEFÍCIOS

Dentre os benefícios, os candidatos selecionados têm direito a alimentação na empresa, vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e Day off (uma folga concedida no dia do aniversário).

Comprometida com a inclusão e com a diversidade, todas as vagas são extensivas para Pessoas com Deficiência (PcD), aposentados e 1º emprego.

A escolaridade mínima para as vagas é a partir da 6ª série do Ensino Fundamental.