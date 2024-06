A Prefeitura de Ipatinga entregou na manhã desta terça-feira (18) as obras do Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista (Natea), que funcionará em instalações completamente remodeladas da antiga UBS do Jardim Panorama. O novo centro de saúde, com 250m² de área construída, conta com 12 salas de atendimentos, refeitório, almoxarifado, banheiros e área de convivência. Foi projetado para oferecer atendimento especializado e de qualidade a crianças com TEA e suas famílias. Foram investidos mais de R$ 1 milhão nas obras de construção do novo prédio.

Assim que estiver em pleno funcionamento, o Núcleo contará com uma equipe multiprofissional de psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas e terapeutas ocupacionais. O Natea será uma referência em Minas Gerais, sendo Ipatinga a segunda cidade do Estado com políticas públicas voltadas exclusivamente para pessoas TEA e oferecendo atendimento 100% SUS.

Durante a inauguração, o chefe do Executivo destacou que Ipatinga dá um passo importante na inclusão e no cuidado especializado das crianças autistas, oferecendo um suporte essencial para muitas famílias da região. “A entrega das obras do Natea é um passo fundamental para garantir que nossas crianças com TEA recebam o cuidado e a atenção que merecem. Estamos comprometidos em oferecer um serviço de qualidade, que vai fazer a diferença na vida de muitas famílias que necessitam desse atendimento especializado”, salientou o prefeito.

PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS

O secretário de Saúde de Ipatinga, Walisson Medeiros, esclareceu como se dará a organização dos atendimentos, ressaltando que os trâmites para contratação de profissionais e aquisição dos equipamentos já foram iniciados. “Ainda neste mês de junho, vamos iniciar um censo para saber o quantitativo de crianças com autismo em Ipatinga. No entanto, o fluxo de atendimento foi construído pela Secretaria de Saúde levando em consideração as crianças cadastradas na fila de espera da rede de saúde e pela rede de educação do município, informando onde começam os primeiros atendimentos, e foi encaminhado para apreciação do Conselho e Comissão de Saúde”.

“Os primeiros atendimentos – acrescenta o secretário – serão realizados pelos pediatras das Unidades de Saúde de referência e encaminhados para tratamento de acordo com o diagnóstico. Com esse fluxo, queremos garantir mais agilidade nos atendimentos de nossas crianças”.

Ivanete Almeida, moradora do bairro Canaã, mãe de uma criança autista, expressou sua gratidão e esperança com a nova unidade. “Para nós, famílias que convivem diariamente com o autismo, esse Núcleo é uma luz de esperança. Finalmente temos um lugar dedicado a entender e atender as necessidades dos nossos filhos. A expectativa é grande, e saber que teremos apoio especializado nos dá mais tranquilidade para enfrentar os desafios diários”, manifestou Ivanete.