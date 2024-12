A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) se destaca como um dos principais centros de pesquisa clínica do interior do Brasil, através do Nepei – Núcleo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação. Com uma equipe altamente qualificada e infraestrutura de ponta, a instituição tem contribuído para avanços significativos na medicina, especialmente no tratamento oncológico, oferecendo aos pacientes acesso a terapias inovadoras, além de consolidar sua reputação em cenários nacionais e internacionais.

A pesquisa clínica é uma ferramenta essencial para a evolução da medicina. Trata-se de um processo estruturado que busca desenvolver novos medicamentos e tratamentos para doenças em que as terapias atuais não se mostram suficientes. Segundo o médico oncologista, coordenador médico da unidade de oncologia do Hospital Márcio Cunha (HMC) e pesquisador responsável pelas pesquisas realizadas na FSFX, Luciano Viana, a iniciativa parte de uma necessidade assistencial. “Toda pesquisa nasce de uma carência assistencial, ou seja, o intuito principal é contribuir para o tratamento e a cura de doenças cujos medicamentos atuais, as técnicas cirúrgicas, a radioterapia ou a quimioterapia não estão sendo suficientes, explica.

O médico enfatiza que há uma distinção clara entre pesquisas clínicas e experimentos científicos. “Os experimentos científicos se concentram em estudos preliminares, muitas vezes envolvendo animais ou laboratórios. Já as pesquisas clínicas são rigorosamente regulamentadas e voltadas para humanos”, explica Luciano.

O Centro de Pesquisa Clínica da FSFX já conduziu 25 estudos, incluindo pesquisas relacionadas à Covid-19 e diferentes tipos de câncer. Novos protocolos estão em fase de implantação, como estudos voltados para câncer de pulmão, endométrio e, estão em conversa para implementar pela primeira vez, em cardiologia.

O impacto das pesquisas vai além do tratamento individual. “A pesquisa trouxe avanços importantes para a assistência, como capacitação das equipes, investimentos em equipamentos e visibilidade internacional. Participamos de um estudo publicado na revista médica New England, uma das mais conceituadas do mundo”, celebra Bruna Murta, enfermeira e coordenadora de pesquisas clínicas.

Atualmente, o Centro de Pesquisa Clínica da FSFX tem nove participantes ativos, que passam por diferentes fases de acompanhamento, desde a triagem inicial até o monitoramento, que pode se estender por cinco anos após o término do tratamento. Esse acompanhamento é essencial para avaliar a eficácia e a segurança das terapias.

Luciano destaca, ainda, que todos os medicamentos testados já passaram por estudos pré-clínicos em animais e por fases iniciais em humanos. Além disso, as pesquisas seguem rígidos critérios de inclusão e exclusão, garantindo a segurança do paciente. “A pesquisa clínica não só oferece acesso a novas terapias, mas também garante um acompanhamento minucioso por uma equipe internacional, trazendo qualidade assistencial para os participantes e para todos os pacientes da Instituição. Os estudos clínicos realizados na FSFX seguem padrões internacionais de qualidade, sendo aprovados por comissões de ética nacionais e internacionais, como a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, afirma.

De acordo com o médico, os pacientes elegíveis para os estudos clínicos são selecionados com base em critérios rigorosos. “O paciente candidato a participar das pesquisas geralmente está em acompanhamento em um centro de oncologia. O oncologista avalia se o tratamento atual é suficiente ou se há estudos abertos no Brasil que oferecem a possibilidade de testar novos medicamentos, que já passaram por diversas etapas de comprovação em estudos anteriores. Nas pesquisas, o objetivo é buscar avanços na medicina, ou seja, comparar a eficácia do tratamento atual, que já é aprovado, com o novo medicamento. A escolha entre os tratamentos geralmente ocorre por randomização central, ou seja, nem o pesquisador nem o paciente decidem o grupo de tratamento. Todo o processo é regulamentado, seguro e rigorosamente controlado”, detalha.

Essas condições, como características específicas da doença ou perfil molecular do paciente, são amplamente divulgadas em plataformas nacionais e internacionais. “No Hospital Márcio Cunha, já conduzimos estudos em diversos tipos de câncer, como pulmão, mama, próstata e cabeça e pescoço. Os protocolos são padronizados, garantindo as mesmas condições de tratamento independentemente da localização geográfica do paciente”, destaca o pesquisador.

O FUTURO DO TRATAMENTO MÉDICO

A FSFX tem mostrado que a pesquisa clínica é uma ferramenta essencial para a evolução da medicina. Os resultados beneficiam não apenas os pacientes envolvidos nos estudos, mas também a comunidade médica como um todo, ao trazer novas possibilidades terapêuticas. “O futuro da medicina está pautado na pesquisa. Graças a ela, doenças antes sem perspectiva de cura podem ser controladas e, em alguns casos, até erradicadas. É gratificante saber que contribuímos para pacientes viverem mais e melhor, acompanharem o crescimento de seus filhos, celebrarem a vida com suas famílias”, reflete Luciano.

Com uma visão centrada na qualidade e na inovação, a Fundação São Francisco Xavier se consolida como referência em pesquisa clínica, transformando desafios em oportunidades e oferecendo esperança para um futuro mais saudável.