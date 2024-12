Um advogado de 46 anos foi detido neste sábado (28/12) após ameaçar explodir o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Superintendência Regional da Polícia Federal (PF-DF). No dia anterior, ele já havia agredido fisicamente e verbalmente sua companheira, com quem mantinha um relacionamento de cinco anos e estava em processo de separação.

A vítima registrou ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), relatando que foi esganada e ameaçada pelo suspeito. Ela afirmou que, até cerca de um mês atrás, ele nunca a havia agredido ou ofendido, mantendo comportamento tranquilo e sem consumir bebidas alcoólicas ou entorpecentes. Contudo, desde novembro, ele teria começado a apresentar crises de ciúmes e comportamento agressivo.

Neste sábado, o advogado foi abordado pela PMDF na altura do Setor Hoteleiro Norte (SHN), após ameaçar explodir os prédios das forças de segurança. Durante a abordagem, ele apresentava falas desconexas e aparentava estar em surto. Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) participaram da operação, denominada Petardo.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes.