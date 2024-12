Uma explosão devastadora no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, resultou na morte de 28 pessoas após um Boeing 737-800 da companhia Jeju Air Flight colidir com a cerca de proteção durante o pouso. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (29/12), por volta das 9h no horário local (21h de sábado, no horário de Brasília).

A aeronave, que realizava o voo 2216 proveniente de Bangkok, na Tailândia, transportava 175 passageiros e seis tripulantes quando o incidente aconteceu. Entre os ocupantes, havia 173 sul-coreanos e dois tailandeses.

Imagens do acidente registraram o momento exato em que o avião sai da pista e colide contra a cerca de proteção do aeroporto, provocando uma explosão imediata seguida de uma densa coluna de fumaça. Equipes de bombeiros e policiais foram rapidamente mobilizadas para atender a ocorrência.

Segundo informações preliminares divulgadas pelo jornal The Korea Herald, uma colisão com pássaros momentos antes do pouso pode ter comprometido o funcionamento do trem de pouso da aeronave, levando ao desastre. As autoridades locais iniciaram as investigações para determinar as causas exatas do acidente.

O impacto da explosão gerou uma mobilização imediata das equipes de resgate no aeroporto. A companhia aérea Jeju Air Flight ainda não se pronunciou oficialmente sobre as circunstâncias do acidente, que se tornou uma das maiores tragédias aéreas recentes na Coreia do Sul.