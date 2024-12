Por Natália Brito (*)

A cozinha deixou de ser apenas um espaço funcional e tornou-se o coração da casa, onde criatividade, design e praticidade se encontram. Para transformar esse ambiente em algo realmente especial, é preciso ir além do básico. Confira 5 dicas surpreendentes que vão elevar sua cozinha a outro nível!

1 – Invista em pontos de iluminação personalizados

A iluminação pode fazer milagres por sua cozinha. Além das tradicionais luzes no teto, experimente instalar fitas LED embaixo dos armários ou ao redor de nichos. Esses detalhes criam uma atmosfera sofisticada e tornam o ambiente mais funcional, facilitando tarefas como cortar alimentos ou encontrar utensílios. Use sempre luz de “tarefa” para te auxiliar no dia a dia e opte por temperatura de cor branco quente, sem medo!

2 – Eletrodomésticos embutidos: um toque de organização e design

Esqueça os eletrodomésticos soltos ocupando espaço no balcão. Aposte em modelos embutidos, que além de otimizarem o espaço, criam um visual mais limpo e moderno. Fornos, micro-ondas e até mesmo cafeteiras podem ser planejados para se integrar ao móvel, valorizando o layout. Deixe tudo 100% organizado com um projeto personalizado.

3 – Bancada multifuncional com diferentes alturas

Que tal uma bancada que atenda a múltiplas funções? Inclua uma área mais alta para refeições rápidas e outra mais baixa para preparação de alimentos. Essa solução é incrível para quem gosta de cozinhar e receber amigos, pois combina conforto e praticidade. Escolha superfícies em pedras naturais que fica um charme, como granitos e quartzitos.

4 – Aproveite os cantos com armários articulados

Os cantos das cozinhas costumam ser mal aproveitados. Resolva esse problema com armários articulados, que possuem sistemas de gavetas ou prateleiras deslizantes. Além de maximizar o espaço, você ganha em ergonomia, pois evita abaixar-se ou esticar-se para acessar objetos guardados no fundo. Marcenaria planejada é a chave!

5 – Revestimentos que contam histórias

Além de sua função prática, os revestimentos podem trazer personalidade para a cozinha. Aposte em peças que agradam a sua personalidade. Fuja de modismos e pense no longo prazo. Cada revestimento pode ser escolhido para combinar com o estilo da casa, tornando o espaço único e cheio de identidade.

Transformar a cozinha em um ambiente funcional e ao mesmo tempo encantador exige criatividade e planejamento. Ao apostar nessas cinco dicas nada óbvias, você consegue um espaço que não apenas impressiona, mas também facilita o seu dia a dia. E para uma dica extra, mesa de refeição é uma solução perfeita pois a cozinha hoje, é o lugar que acolhe e permite criar memórias ao redor da mesa!

Experimente aplicar essas ideias e prepare-se para ouvir muitos elogios! Invista na sua cozinha!

(*) Natália Brito é arquiteta e professora mestre, com 15 anos de experiência na área de projetos e 12 anos dedicados à educação. Ela possui a Formação DAP (Desenvolvimento Avançado de Projetos) e é cofundadora da Arqcalc, uma startup de Precificação de Projetos. Através de plataformas digitais, mentora milhares de profissionais da Arquitetura e Design, ajudando-os a aprimorar suas práticas e gestão