O Banco Central (BC), informou nesta terça-feira (11/06) o vazamento de dados pessoais vinculados a chaves Pix sob a guarda e a responsabilidade da IUGU Instituição de Pagamento e da Pagcerto Instituição de Pagamento, “em razão de falhas pontuais em sistemas dessas instituições”.

De acordo com a autoridade monetária, não foram expostos dados sensíveis, como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário.

– As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras – acrescentou o BC, em nota.

As pessoas que tiveram seus dados vazados serão notificados exclusivamente por meio do aplicativo ou internet banking de seus bancos. De acordo com o painel do BC sobre incidentes com informações pessoais, foram expostos os dados cadastrais de 2.197 chaves Pix da Pagcerto e 19.849 da IUGU, totalizando 22.046 chaves.

– O BC informa que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente – reiterou a autarquia.

*Com informações Folha do Estado