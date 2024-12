O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, manifestou-se nesta terça-feira (17) sobre a situação envolvendo a prisão do ex-ministro da Casa Civil, general Braga Netto, demonstrando expectativa de que as Forças Armadas superem o momento atual e sigam adiante com suas atividades regulares.

Em declarações à imprensa, Múcio destacou os esforços de diálogo com as Forças Armadas sobre o Projeto de Lei que altera as regras de aposentadoria dos militares, apresentado recentemente à Câmara dos Deputados. O ministro demonstrou otimismo quanto à aprovação da proposta, mesmo reconhecendo o perfil conservador do atual Congresso Nacional.

Múcio fez questão de separar os assuntos, afirmando que a prisão de Braga Netto não interfere na tramitação do projeto de lei sobre aposentadorias. O texto, que propõe mudanças significativas no sistema previdenciário militar, foi encaminhado ao Legislativo na segunda-feira, dia 16.

O ministro também aproveitou para atualizar sobre o estado de saúde do presidente Lula, informando que ele “está ótimo” e manterá sua agenda de compromissos, incluindo uma reunião ministerial programada para sexta-feira, dia 20. A declaração busca dissipar preocupações sobre a condição do presidente após sua recente cirurgia.

Apesar de não haver um cronograma definido para a votação da proposta de aposentadoria dos militares, Múcio mantém perspectivas positivas quanto à sua aprovação, ressaltando o extenso trabalho de articulação realizado junto às Forças Armadas para a construção do texto.

*Com informações IstoÉ