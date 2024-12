Uma frente fria estacionada sobre o Sudeste brasileiro provoca fortes chuvas e rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h nesta terça-feira (17), atingindo principalmente os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

De acordo com o Climatempo, o fenômeno meteorológico afeta com maior intensidade a faixa norte de Minas Gerais, o norte fluminense e o oeste capixaba, onde há risco de temporais. No sul de Minas e em grande parte do Rio de Janeiro, meteorologistas preveem chuva moderada a forte com trovoadas, enquanto São Paulo permanece com tempo estável.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu alerta de risco moderado para alagamentos em diversos pontos da região, com destaque para a Região Metropolitana de Belo Horizonte, Leste mineiro e todo o território do Espírito Santo. A situação preocupa especialmente devido ao solo já saturado em diversas áreas.

As condições climáticas adversas devem persistir até sexta-feira, com volumes significativos de precipitação. O Espírito Santo e o nordeste de Minas Gerais podem registrar acumulados de até 80 milímetros, com picos superiores a 100 milímetros em algumas localidades. A combinação entre chuva contínua e ventos fortes aumenta o risco de transtornos à população.

A frente fria, que se desloca lentamente pela região, continua atraindo umidade da porção norte do país, mantendo o cenário de instabilidade. Autoridades recomendam atenção especial nas áreas de risco e orientam a população a acompanhar os alertas oficiais durante todo o período.