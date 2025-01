A Banda TOM, um ícone da cultura musical de Ipatinga, celebra três décadas de trajetória com uma série de apresentações especiais e recebe merecido reconhecimento por sua significativa contribuição à formação musical e cidadã na região do Vale do Aço.

Os eventos comemorativos incluíram uma encantadora Cantata de Natal no Parque Ipanema e um Concerto Natalino no Teatro Zélia Olguim, ambos gratuitos e com repertórios criteriosamente selecionados para celebrar o espírito natalino. As apresentações emocionaram o público e reafirmaram o prestígio da banda na comunidade.

A celebração dos 30 anos da Banda TOM foi coroada com a conquista do Prêmio Coreto, viabilizado pelo Edital FEC 06/2024. Esse prêmio possibilitou a aquisição de um sousafone, o maior instrumento de sopro da família dos metais, conhecido por seus graves profundos e marcantes. “Essa aquisição reafirma o compromisso da banda com o aprimoramento técnico e a preservação da tradição”, destaca Walter Mesquita, maestro da Banda TOM.

Criada em 1989 como Banda da Guarda Mirim, a Banda TOM passou por uma reestruturação em 1994 sob a coordenação da Escola Municipal de Música e Canto Tenente Oswaldo Machado (TOM). A nova fase foi possível graças à parceria entre a Prefeitura de Ipatinga e a Fundação Banco do Brasil, consolidando o grupo como espaço de formação musical e inclusão social. Hoje, com 35 integrantes, entre 12 e 30 anos, a banda é referência na região.

O repertório diversificado abrange dobrados clássicos, trilhas de filmes e músicas folclóricas, sempre com arranjos exclusivos.Com cerca de 40 apresentações anuais, a Banda TOM é destaque em eventos culturais, cívicos e comunitários. “A banda tem um papel transformador, formando músicos que hoje atuam como professores, regentes e instrumentistas em diversas regiões”, destaca o maestro Walter Mesquita.

Mais do que um grupo musical, a Banda TOM é um símbolo de resistência cultural em Ipatinga, cidade com forte tradição em manifestações como o Congado e a Folia de Reis. Seu cadastro no inventário das bandas musicais de Minas Gerais, promovido pelo IEPHA e pela SECULT, reforça seu status como patrimônio cultural imaterial.

WALTER MESQUITA

Natural de Pocrane, em Minas Gerais, Walter Mesquita iniciou sua formação musical em Ipatinga. Com uma carreira consolidada na direção de corais, orquestras e bandas, ele atua como coordenador da Municipal de Música e Canto Tenente Oswaldo Machado (TOM) desde 2004. Seu trabalho tem sido essencial para formar novas gerações e fortalecer a excelência da Banda TOM.