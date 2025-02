O curta-metragem Sobre Borboletas e Outras Histórias terá sua pré-estreia nesta quarta-feira (19), às 19h, na Escola Estadual Professora Elza de Oliveira Lage, localizada no bairro Chácaras Madalena, em Ipatinga. A exibição será restrita à comunidade escolar e à equipe de produção do filme, marcando um momento especial antes do lançamento oficial da obra.

Filmado majoritariamente nas dependências da própria escola, o curta aborda o impacto do racismo estrutural na infância e a relevância da educação na construção de uma sociedade mais inclusiva. A pré-estreia faz parte das atividades do projeto e coincide com o início do ano letivo, proporcionando aos alunos e educadores um primeiro contato com a narrativa e suas reflexões.

Para o diretor da escola, Denilson de Almeida, a exibição representa um marco para a comunidade. “Ver nossa escola como cenário de um filme que trata de um tema tão urgente é motivo de orgulho e reflexão para todos”, afirma.

O curta-metragem foi produzido pela Vídeo Plus e realizado com o apoio da Lei Paulo Gustavo de Ipatinga. Segundo Homero Ceolin, um dos diretores da produtora e também diretor de fotografia do filme, sessões como essa reforçam o papel do cinema como ferramenta de transformação. “Antes de chegar ao público em geral, essa sessão fechada permite um primeiro olhar sobre a obra dentro do ambiente que a inspirou”, destaca.

O diretor do filme, Sávio Tarso, e o produtor executivo, Marciano Ceolin, ressaltam que Sobre Borboletas e Outras Histórias foi concebido para provocar reflexões e fomentar debates essenciais. “O racismo estrutural muitas vezes se manifesta de forma sutil, mas suas marcas são profundas. Queremos que esse filme contribua para uma educação mais antirracista e consciente”, afirmam.

Após a exibição, será realizado um bate-papo com a equipe do filme, criando um espaço de diálogo entre educadores, alunos e realizadores. O evento reforça a importância do cinema como instrumento de reflexão e mudança social.