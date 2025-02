O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou duramente a atual política externa dos Estados Unidos e seu distanciamento dos princípios do livre comércio, durante pronunciamento realizado nesta segunda-feira (17) em evento da Petrobras, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro.

Em discurso enfático, o presidente brasileiro questionou o abandono das práticas comerciais que marcaram as relações internacionais nas últimas décadas. A manifestação ocorreu durante cerimônia do setor petrolífero, onde Lula expressou preocupação com a mudança de postura americana no cenário global.

O líder brasileiro destacou a contradição entre o discurso histórico americano de livre mercado e as recentes práticas protecionistas. Segundo ele, enquanto o capital continua fluindo livremente, outras liberdades fundamentais têm sido restringidas, incluindo a mobilidade humana e o comércio internacional.

Ao abordar a tradição diplomática brasileira, Lula enfatizou a postura historicamente pacífica do país, mas advertiu que o Brasil não se curvará a pressões externas. “Não vamos aceitar desaforo”, afirmou o presidente, sinalizando uma postura mais assertiva nas relações internacionais.

O pronunciamento também incluiu críticas à atual administração americana por seu distanciamento dos princípios estabelecidos pelo Consenso de Washington, conjunto de medidas econômicas liberais que orientou políticas internacionais desde a década de 1980. Lula apontou que o cenário atual contrasta com as diretrizes defendidas por líderes históricos como Ronald Reagan e Margaret Thatcher.

A manifestação do presidente brasileiro reflete o momento de tensão nas relações comerciais globais e sinaliza uma possível mudança na dinâmica diplomática entre Brasil e Estados Unidos. O discurso evidencia a disposição do governo brasileiro em defender seus interesses comerciais e manter sua autonomia nas decisões internacionais.

*Com informações InfoMoney