A programação cultural de março da Fundação Aperam Acesita abre as atrações do ano de 2025 no Centro Cultural. Neste sábado (8), 19h* e 20h30, o Teatro Adulto: “Nunca Fui Santa”, da Santinhas do Pau Oco Produções de Comédias, marcando o Dia Internacional da Mulher. O espetáculo promete gargalhadas do começo ao fim. Classificação: 12 anos. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 25 – no dia/inteira: R$ 50. *Sessão extra aberta após esgotar os ingressos da sessão de 20h30.

Ainda celebrando o Dia Internacional da Mulher, a Fundação Aperam lança mais uma edição da exposição Essas Mulheres, na sexta-feira (15), às 20h. A mostra coletiva reúne trabalhos de artistas do Vale do Aço, com tema livre, possibilitando que cada artista retrate a mulher e tudo aquilo que ela representa de forma espontânea, dinâmica e alegre. Em exposição até 30 de abril.

A comédia volta a ocupar o Teatro da Fundação Aperam no dia 21/03 (sexta), às 19h* e 20h30, com o Stand Up Comedy Talvez eu Lembre, com Guilherme Santez. O humorista apresenta seu solo com piadas sobre como é a cabeça de alguém que esquece tudo, os perrengues com trabalhos, família, animais de estimação. Classificação: 16 anos. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 25 – no dia/inteira: R$ 50. *Sessão extra aberta após esgotar os ingressos da sessão de 20h30.

Para os amantes de rock, no dia 22 (sábado), às 20h, a programação traz o show Especial Legião Urbana – Acústico MTV, com a banda L’âge Dór. A apresentação musical é um retrato fiel do Acústico MTV, tanto no repertório quanto na formação de palco. Mas não para por aí, em homenagem ao mês de aniversário de Renato Russo, a banda preparou uma grande surpresa para os fãs na segunda parte do show. Classificação: Livre. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 30 – no dia/inteira: R$ 60

TEATRO PARA CRIANÇAS

A criançada também vai ter diversão com muita cultura durante o mês de março. A programação infantil começa no dia 16/03 (domingo), às 17h e 18h30*, com o teatro infantil Dr. Nota Solta e O Incrível Laboratório de Sons, do Dama Espaço Cultural. Dia 23 (domingo), será a vez do grupo Nós de Nariz apresentar o teatro infantil Cirquito, com sessões às 17h e 18h30*.

Os espetáculos têm classificação livre. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 25 – no dia/inteira: R$ 50. *Sessão extra aberta após esgotar os ingressos da sessão de 17h.

O Coletivo NopoK (RJ) sobe ao palco do Teatro da Fundação Aperam dia 30/03 (domingo), para apresentar o teatro infantil “Venturo: A saga sem fim”, com sessões às 16h30 e 18h. Nesta aventura, os personagens surgem em um tempo venturo (futuro), um local indeterminado e não lembram de nada. O espetáculo é realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura com patrocínio do Instituto Cultural Vale.Classificação Livre: Ingressos: gratuitos, e devem ser retirados na bilheteria do teatro.

VISITAS AO MUSEU APERAM

Nos dias 25 e 27/03 (terça e quinta), às 9h e 14h, estreia a Visita Teatralizada ao Museu – Lá Detrás Daquela Serra. A visita transforma a experiência museológica em um momento envolvente e interativo, por meio de uma jornada imersiva, musical e poética, na qual você descobrirá a fascinante trajetória do Vale Verde – um território de riquezas naturais e culturais que evoluiu para o próspero Vale do Aço. Agendamento gratuito pelo telefone (31) 3849-7744.

CINEMA GRATUITO

O Cine Cultura – Edição especial 60+ em comemoração ao mês da mulher, exibe o filme que conta o início da luta do movimento feminista, no dia 26/03 (quarta), às 15h. A história das mulheres que enfrentaram seus limites na luta por igualdade e pelo direito de voto. Classificação: 10 anos. Ingressos: gratuitos.

O projeto Cinemão na Praça vem para Timóteo, com sessões gratuitas de cinema ao ar livre. Dia 28/03 (sexta), 19h30, a Praça 29 de Abril recebe a telona com o filme dos irmãos

Mario e Luigi. Um dia, eles vão parar no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach. Dia 29/03 (sábado), às 19h30, a sessão será na Praça 1º de Maio, com o filme que conta a história de uma menina colombiana que descobre que a magia que envolve o Encanto, um lugar que abençoa crianças com dons únicos, está em perigo. Ingressos: Gratuitos. O projeto conta com patrocínio da Aperam através da Lei Rouanet.

OFICINA DE VIOLA CAIPIRA

As aulas de viola caipira do professor e cantor Hyuri Luna estão de volta à Fundação Aperam. As inscrições para aprender a tocar o instrumento mais emblemático do sertanejo raiz estão abertas. As aulas são segunda e quarta, às 18h, para alunos iniciantes; e às 19h para alunos que já tocam o instrumento. É necessário ter no mínimo 12 anos de idade e possuir viola caipira. As aulas serão gratuitas na Fundação Aperam Acesita. Informações e inscrições: 3849-7744 (segunda a sexta, de 8h30 às 11h e de 13h às 17h). Vagas limitadas.