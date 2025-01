A Argentina alcançou um superavit comercial histórico de US$ 18,899 bilhões em 2024, o maior resultado desde 2009, em meio ao rigoroso programa de ajuste econômico do presidente Javier Milei. O número representa uma reviravolta significativa em comparação ao déficit de US$ 6,9 bilhões registrado em 2023.

As exportações argentinas atingiram US$ 79,721 bilhões, impulsionadas principalmente pelo crescimento de 27% nos produtos primários e 24% nas manufaturas agrícolas. Por outro lado, as importações totalizaram US$ 60,822 bilhões, registrando uma queda de 17,5% em relação ao ano anterior, reflexo direto da forte contração econômica do país.

O Brasil mantém sua posição como principal parceiro comercial da Argentina, recebendo 17,1% das exportações e fornecendo 23,6% das importações. Estados Unidos e Chile completam a lista dos principais compradores dos produtos argentinos.

Apesar do resultado comercial positivo, o cenário econômico do país apresenta desafios significativos. A inflação, embora tenha recuado de 211% para 117%, ainda permanece em níveis alarmantes. O desemprego aumentou e o índice de pobreza ultrapassa 50% da população no primeiro semestre, mesmo com sinais de melhora nos últimos meses.

Economistas do Centro de Economia Política da Argentina (Cepa) apontam que o superavit é consequência direta da recessão econômica e da desvalorização cambial, que contribuíram para o acúmulo de reservas em dólares no Banco Central entre dezembro de 2023 e maio de 2024. O resultado, embora expressivo, reflete mais um período de ajuste severo na economia do que uma recuperação sustentável.

