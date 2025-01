A Usiminas Mecânica anunciou a abertura de diversas vagas de emprego para profissionais interessados em integrar sua equipe na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. As oportunidades abrangem diferentes funções no setor industrial.

Entre os cargos disponíveis estão Maçariqueiro, Mecânico Montador, Montador de Andaime, Soldador Maçariqueiro, Soldador Raio-X, Soldador TIG e Soldador MIG. Os candidatos interessados podem realizar a inscrição por meio do link: https://bit.ly/vagasusiminasmecanica.

Além da possibilidade de atuação em uma empresa de grande porte, os contratados terão acesso a uma série de benefícios, incluindo plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, cartão alimentação, acesso ao Gympass e participação nos lucros e resultados.

A Usiminas Mecânica destaca-se no mercado pela atuação no setor de serviços industriais. A seleção faz parte da estratégia de fortalecimento das operações e ampliação da equipe para atender à demanda crescente de serviços industriais na unidade de Ipatinga.