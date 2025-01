Por Gabriel Jadson

O primeiro grande clássico mineiro de 2025 será disputado em solo internacional. Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (18), em Orlando, nos Estados Unidos, pela Flórida Cup. O confronto marca o encerramento da pré-temporada de ambas as equipes antes do Campeonato Mineiro, que começa na mesma data.

A pré-temporada internacional faz parte do planejamento dos dois clubes para um ano repleto de desafios. Cruzeiro e Atlético disputarão o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro Série A e a Copa Sul-Americana. Além disso, a partida carrega o peso da rivalidade histórica e das recentes movimentações no mercado da bola.

REFORMULAÇÃO E REFORÇOS DE PESO

O Cruzeiro investiu pesado no elenco para 2025, trazendo nove reforços: Fabrício Bruno, Marquinhos, Fagner, Eduardo, Bolasi, Dudu, Christian, Rodriguinho e Gabigol. A permanência de Matheus Pereira, mesmo após forte assédio do Palmeiras, também animou a torcida celeste, que sonha com um ano de conquistas.

O Atlético-MG, por sua vez, anunciou o retorno do técnico Cuca e a venda de Paulinho ao Palmeiras por 18 milhões de euros (R$ 113,4 milhões), em uma negociação que envolveu a chegada de Gabriel Menino e do jovem Patrick. Vargas e Alan Kardec, por outro lado, não tiveram seus contratos renovados.

FORMATO DO CAMPEONATO MINEIRO

O Campeonato Mineiro de 2025 contará com 12 equipes divididas em três grupos:

Grupo A: Atlético-MG, Tombense, Uberlândia e Betim

Grupo B: América-MG, Athletic Club, Itabirito e Democrata GV

Grupo C: Cruzeiro, Villa Nova, Pouso Alegre e Aymorés

Na fase inicial, os clubes enfrentarão adversários de outros grupos, totalizando oito partidas. Os líderes de cada chave e o melhor segundo colocado geral avançam para as semifinais, que terão jogos de ida e volta. Em caso de empate no agregado, a decisão será nos pênaltis. Os dois piores colocados na classificação geral serão rebaixados diretamente, eliminando o antigo triangular decisivo.

CONFRONTOS INTERNACIONAIS E ESTREIA

Antes do clássico, o Cruzeiro encara o São Paulo nesta quarta-feira (15), no Inter&Co Stadium, em Orlando, às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão da Band, SporTV, CNN YouTube e Canal GOAT. Já o duelo entre Cruzeiro e Atlético, no sábado, terá transmissão ao vivo pela Rede Globo, a partir das 17h.

As primeiras rodadas do Campeonato Mineiro contarão com formações alternativas, já que Cruzeiro e Atlético iniciarão a competição utilizando elencos sub-20, preservando os principais atletas após o torneio internacional.

CLIMA DE RIVALIDADE E PAZ

A partida promete fortes emoções, tanto pela preparação dos elencos quanto pelo peso da rivalidade histórica. Que vença o melhor e que a paz reine nos estádios, afinal, em campo, são rivais; fora dele, nunca inimigos.