O Colégio São Francisco Xavier (CSFX) anuncia a abertura do ano letivo de 2025, com novidades que reforçam seu compromisso com uma formação integral e de alta qualidade. Sob a liderança de Flaviano Ventorim, diretor-presidente da Fundação Educacional São Francisco Xavier (FESFX), e direção de Solange Prado, superintendente da FESFX,a instituição consolida-se como referência em educação na região.

O período letivo começa em 3 de fevereiro de 2025, mas ainda há vagas remanescentes para quem deseja aproveitar as oportunidades que o colégio oferece. A proposta é levar os alunos ao pódio, destacando-se nos estudos e no futuro mercado de trabalho.

NOVIDADES PARA 2025

Entre as principais inovações, destaca-se a implantação do programa de High School, em parceria com a instituição norte-americana Genium, e o fortalecimento da disciplina Pensamento Computacional, que integra programação, robótica e circuitos eletrônicos para alunos do 1º ao 8º ano do Ensino Fundamental.

“Nosso objetivo é preparar os alunos para os desafios acadêmicos e para a vida. Em 2025, trazemos iniciativas que refletem nosso compromisso em formar indivíduos capacitados, criativos e empáticos, prontos para transformar o mundo ao seu redor. Prova disso é o programa High School, que permitirá aos alunos receberem um diploma de ensino médio emitido por uma instituição norte-americana, facilitando o acesso a universidades renomadas como MIT, Harvard e Stanford”, destaca Solange Prado, superintendente da FEFSX.

Outra novidade é o Ateliê do Saber Infantil, um espaço voltado para crianças de 1 a 3 anos, com atividades como música, culinária, jardinagem e balé. “Mais do que um espaço de lazer, o Ateliê incentiva a criança a explorar, criar e aprender de forma lúdica”, explica Solange.

EXCELÊNCIA ACADÊMICA E RESULTADOS

O CSFX continua se destacando nos rankings educacionais. Entre 2022 e 2023, a posição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Minas Gerais evoluiu do 40º para o 18º lugar, e no Brasil, do 219º para o 112º. No Vale do Aço, o Colégio é um dos grandes destaques ocupando o 1º lugar no ranking do Enem 2023, entre as escolas de grande porte. O avanço é atribuído ao Bernoulli Sistema de Ensino e as estratégias pedagógicas eficazes.

Nos vestibulares, o índice de aprovação cresceu de 72% em 2020 para 85,71% em 2023, com destaque para cursos como Medicina, Engenharia e Direito. Além disso, a participação nas Olimpíadas do Conhecimento aumentou 52% em 2024, resultando em mais de 800 medalhas conquistadas.

INFRAESTRUTURA E ACOLHIMENTO

A infraestrutura também passa por melhorias constantes. Com investimentos superiores a R$ 5 milhões, a reestruturação das salas de aula e do pátio garante um ambiente moderno e acolhedor para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I.

O CSFX Integral combina ensino de qualidade, atividades extracurriculares e apoio socioemocional, proporcionando uma formação completa. Nesse contexto, a disciplina de Educação Socioemocional, oferecida na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, se destaca como um diferencial, favorecendo o desenvolvimento de habilidades como empatia e resiliência.

CSFX DE PORTAS ABERTAS

Para famílias interessadas em conhecer a estrutura e os diferenciais da instituição, o evento CSFX de Portas Abertas será realizado no próximo sábado (25), das 9h às 14h. Durante a visita, os pais poderão esclarecer dúvidas, realizar atendimentos financeiros e educacionais e até concluir o processo de matrícula no mesmo dia, incluindo inscrição, avaliação e efetivação.

Mais informações estão disponíveis no site oficial (www.csfx.com.br) ou pelo WhatsApp da secretaria acadêmica: (31) 98309-4856.