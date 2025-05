Mulheres interessadas em ingressar na siderurgia têm mais alguns dias para se inscreverem no processo seletivo para os cursos de qualificação de Manutenção Mecânica e Operadora Siderúrgica Soldadora do Instituto do Inox. As inscrições foram prorrogadas para até o dia 14 de maio, próxima quarta-feira, mediante pagamento da taxa de R$ 50. O edital está disponível no site www.institutodoinox.com.br.

As formações são ofertadas pela Fundação Aperam, como parte do Programa de Inclusão com Diversidade da Aperam. Ao todo, serão oferecidas 20 vagas para o curso de Manutenção Mecânica, que tem previsão de início em junho deste ano; e 12 vagas para a formação de Operadora Siderúrgica Soldadora, com início previsto para setembro deste ano.

Os cursos são gratuitos e voltados exclusivamente para mulheres (inclusive trans) a partir de 18 anos e que tenham o Ensino Médio completo. Candidatas inscritas no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição mediante comprovação.