Encerrado o período de férias previsto no calendário anual, na próxima quarta-feira (05/02), a alegria estará de volta às salas de aula. É o início do ano letivo em quase todas as escolas da rede municipal. Em Ipatinga, são 47 unidades escolares e 33 creches conveniadas. O ano letivo é aguardado com expectativa por cerca de 24 mil estudantes matriculados.

As fortes chuvas que atingiram o município no início de janeiro mudaram um pouco a programação em algumas das unidades educacionais, que foram atingidas diretamente por inundações. Estas só reiniciam as aulas no dia 12 de fevereiro, após a conclusão de alguns ajustes necessários. São os polos de Tempo Integral, E. M. Chirlene Cristina Pereira, no Bethânia, e E. M. Nelcina Rosa de Jesus e E. M. Infantil 7 de Outubro, no Veneza.

Na última sexta-feira (31/01), o prefeito Gustavo Nunes anunciou o calendário escolar de 2025 numa live, acompanhado da servidora Ana Cristina Abreu, secretária Adjunta de Educação.

O chefe do Executivo ipatinguense explicou que equipes da prefeitura ainda trabalham incansavelmente para reduzir os impactos causados pelas chuvas, sem comprometer o ano letivo. “O Polo Integral 7 de Outubro, por exemplo, foi totalmente inundado, sendo invadido também por muita lama, devido à cheia do ribeirão Ipanema, e perdemos equipamentos e mobiliários que ainda precisam de reposição, além dos reparos na infraestrutura.

No Bethânia, um dos bairros mais atingidos pelas fortes chuvas em Ipatinga, a Escola Municipal Chirlene Cristina Pereira acabou sendo utilizada como ponto de apoio e logística para facilitar o trabalho das equipes da Defesa Civil e de segurança. Por isso também tivemos que postergar a volta às aulas nesta escola para o dia 12 de fevereiro, assim como ocorrerá na Escola Municipal Nelcina Rosa de Jesus, que está em fase final de conclusão de uma ampla e histórica reforma que a administração municipal realiza neste equipamento público”, explicou Gustavo Nunes.

O prefeito ressaltou que a educação em tempo integral de Ipatinga, um modelo de ensino planejado visando o desenvolvimento integral dos alunos, retomará as aulas também no dia 12/02 justamente porque as atividades são interligadas entre os polos. “Se um polo não pode funcionar, os demais também não podem, pois as atividades são complementares e seguem uma cadeia pedagógica”, explicou Gustavo Nunes, que pediu a colaboração dos pais e da comunidade escolar durante esse período de ajustes. “Estamos fazendo o possível para garantir a segurança e a qualidade do ensino para todos os alunos, reduzindo o impacto no retorno às aulas”, finalizou.

EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA

“Neste momento de abertura de mais um ano letivo, reafirmamos a importância da parceria família e escola, que somando-se ao esforço e à dedicação de nossas equipes, nos fazem ter a certeza de que teremos mais um ano de educação de excelência, com muito aprendizado, trocas e novas experiências. Estamos ansiosos para receber todos os alunos. Ações importantes foram desenvolvidas nas unidades escolares espalhadas por todas as regiões da cidade, tanto na área urbana quanto nas comunidades rurais, para assegurar o máximo de bem-estar aos estudantes, profissionais da educação e famílias envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. Quanto às dúvidas que por ventura possam surgir neste início de ano, a comunidade pode solicitar informações na Secretaria de Educação por meio do telefone 3829-8035”, concluiu a secretária Adjunta, Ana Cristina Abreu.