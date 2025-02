O Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus) celebrou mais um marco em sua missão de resgatar e reabilitar animais silvestres. Um macaco-prego (Sapajus nigritus), entregue ainda filhote às autoridades ambientais, está pronto para iniciar uma nova etapa no processo de reintegração à natureza.

Desde o momento de sua chegada ao Cebus, o animal demandou cuidados intensivos. Incapaz de se alimentar sozinho, precisou inicialmente ser alimentado com leite no conta-gotas. Com o tempo, passou a usar mamadeira, em um desenvolvimento acompanhado de perto pela equipe de veterinários e biólogos do centro.

Agora, com o apoio do Instituto Estadual de Florestas (IEF), o macaco será transferido para uma instituição que abriga um grupo da mesma espécie e idade. Esse ambiente proporcionará a ele a oportunidade de desenvolver laços sociais e aprender comportamentos essenciais para a vida em bando, preparando-o para um futuro retorno à natureza.

COMPROMISSO COM A FAUNA SILVESTRE

A reabilitação é um processo complexo e delicado. Segundo o veterinário responsável pelo zoológico da Usipa, Lélio Costa e Silva, cada caso representa um desafio único e também uma enorme recompensa. “Quando conseguimos devolver um animal para a natureza, sabemos que cumprimos nosso papel. Esse é o maior propósito do Cebus e a maior alegria para toda a equipe que trabalha incansavelmente para oferecer aos animais uma segunda chance de viver plenamente em seu habitat natural”, afirmou.

Esse trabalho minucioso reforça o compromisso do Cebus em garantir que cada animal resgatado tenha não apenas a chance de sobreviver, mas de prosperar no meio ambiente. Para isso, são necessários anos de dedicação, conhecimento técnico e monitoramento contínuo.

UMA NOVA VIDA NA NATUREZA

O caso do macaco-prego simboliza a missão do Cebus: cuidar, proteger e devolver os animais ao seu habitat. A transferência para um grupo de sua espécie é essencial para que ele desenvolva os instintos naturais necessários à sobrevivência, como forragear alimentos e interagir socialmente.

Com essa ação, o Cebus reafirma sua contribuição na preservação da biodiversidade e na construção de um futuro onde a fauna silvestre possa viver livre, como deve ser. A dedicação da equipe garante que histórias como a deste macaco-prego continuem a inspirar esperança e admiração pela natureza.