A saúde vocal é essencial para os educadores que utilizam a voz como ferramenta de trabalho. Para preservar a qualidade da voz, prevenir doenças e orientar sobre seu uso adequado, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag/MG), está oferecendo o Curso de Saúde Vocal, que faz parte de umas das etapas do Programa de Saúde Vocal do Professor. As inscrições estão abertas até o dia 21/02.

A diretora de Avaliação e Desempenho da SEE/MG, Sátila Gonçalves Bispo, destaca que o objetivo da capacitação é incentivar os profissionais a utilizarem a voz de forma adequada em sala de aula, e a manter as estruturas vocais livres de doenças.

“Sabemos que a voz é um dos principais instrumentos de trabalho dos professores, sendo essencial para uma comunicação eficaz. Pensando nisso, o curso foi desenvolvido pela equipe de fonoaudiologia da perícia médica da Seplag, que nos ajuda com dicas de prevenção fundamentais para a saúde vocal, que é crucial para o desempenho do professor”, comenta Sátila.

O curso será realizado de 24/02 a 24/03, por meio da plataforma da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores da SEE/MG. Os interessados devem se inscrever até o dia 21/02.

PÚBLICO-ALVO

A capacitação é destinada a professores efetivos e contratados, da rede estadual de ensino, com ênfase para aqueles que foram nomeados recentemente na rede pública.

O curso possui carga horária de 20 horas, sendo realizado totalmente online pela plataforma. A expectativa é que cerca de 5 mil docentes sejam capacitados nesta formação.

OBJETIVOS DA CAPACITAÇÃO

A capacitação tem como principais metas eliminar e minimizar sinais e sintomas de alterações vocais, além de prevenir doenças laríngeas e disfonias. O curso também visa aprimorar e desenvolver as habilidades comunicativas dos professores, fortalecendo sua atuação como profissionais da comunicação. Outra importante finalidade é monitorar a evolução da saúde vocal dos educadores, contribuindo assim para sua satisfação tanto pessoal quanto profissional.