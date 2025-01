O ato em memória aos dois anos dos acontecimentos de 8 de Janeiro de 2023 reuniu aproximadamente 1.200 pessoas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, nesta quarta-feira (8). O evento, que contou com a presença do presidente Lula (PT), ficou aquém das expectativas iniciais de mobilização.

A primeira-dama Janja Lula da Silva abriu as atividades com um discurso sobre a importância da memória como antídoto contra o autoritarismo. Durante sua fala, que durou cerca de oito minutos, ela destacou a recuperação de obras de arte danificadas durante a invasão ao Palácio do Planalto, incluindo um relógio do século 17 e a pintura “As Mulatas”, de Di Cavalcanti.

O público presente foi monitorado ao longo do dia, com o pico de participação registrado às 12h37, momentos antes da chegada do presidente Lula ao local. Durante seu pronunciamento no Palácio do Planalto, o presidente minimizou a questão da baixa adesão, declarando que “só uma pessoa já seria o suficiente”.

A cerimônia foi estruturada em quatro momentos distintos, iniciando pela manhã com as palavras da primeira-dama. A participação popular no evento gerou preocupação entre as lideranças do Partido dos Trabalhadores, que temiam uma possível perda de força do movimento. O número de participantes foi confirmado através de análise de imagens panorâmicas realizadas pelo site Poder360.

A solenidade marcou dois anos dos eventos ocorridos em 2023, reforçando a importância da preservação da memória histórica e da defesa das instituições democráticas, mesmo com uma presença menor do que a inicialmente esperada pelos organizadores.

*Com informações Gazeta Brasil