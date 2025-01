O município de Dom Silvério, na Zona da Mata mineira, enfrentou um cenário de destruição após forte temporal que atingiu a região nesta terça-feira (7). A chuva intensa derrubou nove pontes, deixou casas submersas e forçou moradores a abandonarem suas residências em meio à enxurrada.

Com 5.228 habitantes, a cidade teve seu sistema de energia e abastecimento de água temporariamente interrompidos. O prefeito Zé Bráulio (União) participou pessoalmente das operações de resgate, utilizando cordas para auxiliar moradores ilhados.

Na manhã desta quarta-feira (8), um mutirão com 150 pessoas iniciou os trabalhos de limpeza da cidade. Os serviços essenciais foram restabelecidos ainda durante a manhã, mas a prefeitura ainda não contabilizou o número total de desabrigados e desalojados.

A situação em Dom Silvério reflete um cenário preocupante em Minas Gerais, onde 41 municípios encontram-se em situação de emergência devido às chuvas. Três cidades – Conceição do Pará, Coronel Fabriciano e Nepomuceno – decretaram estado de calamidade pública. Desde o início do período chuvoso, em setembro, onze pessoas perderam a vida no estado, com a maioria das mortes registrada em dezembro.

O desastre natural em Dom Silvério provocou a queda de três pontes na área urbana e seis na zona rural, isolando diversos moradores. As autoridades locais trabalham na recuperação da infraestrutura e no atendimento às famílias afetadas, enquanto avaliam a extensão total dos danos causados pela tempestade.