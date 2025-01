Brasil e México iniciaram negociações estratégicas para enfrentar as novas políticas migratórias anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que podem resultar em deportações em massa de imigrantes ilegais. As conversas entre os dois países buscam criar mecanismos de proteção para seus cidadãos.

O Itamaraty mantém contato próximo com autoridades mexicanas, e um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a presidente Claudia Sheinbaum está sendo articulado para os próximos dias. A situação é especialmente delicada para o Brasil, considerando que cerca de 230 mil brasileiros podem ser considerados em situação irregular nos Estados Unidos, segundo dados do Instituto Pew Research de 2022.

Enquanto o México já começou a preparar abrigos provisórios na região de fronteira para receber possíveis deportados, o Brasil ainda não estabeleceu um plano específico de ação. No entanto, a Polícia Federal brasileira já considera a possibilidade de criar esquemas especiais para receber cidadãos que venham a ser deportados.

As estatísticas mais recentes do Ministério das Relações Exteriores revelam a dimensão do desafio: os Estados Unidos abrigam a maior comunidade brasileira no exterior, com aproximadamente 2,085 milhões de pessoas. Este número expressivo aumenta a preocupação das autoridades brasileiras quanto ao impacto que possíveis deportações em massa teriam sobre essa comunidade.

A intensificação do diálogo entre Brasil e México representa uma resposta diplomática coordenada às medidas migratórias americanas, buscando proteger os direitos e interesses de seus cidadãos no exterior. As autoridades dos dois países trabalham para compreender o alcance real das medidas anunciadas por Trump e desenvolver estratégias conjuntas de proteção a seus nacionais.

*Com informações CNN Brasil