A Concessionária Nova 381 assume oficialmente a gestão de 303,4 quilômetros da BR-381 em cerimônia marcada para 6 de fevereiro em Ipatinga, Minas Gerais. O evento marca o início de um plano de melhorias imediatas na rodovia que liga Belo Horizonte a Governador Valadares.

A solenidade contará com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, oficializando o início das operações da Nova 381, empresa vinculada ao grupo 4Um FIP, vencedor do leilão da rodovia.

O contrato prevê investimentos de R$ 9 bilhões ao longo de 30 anos de concessão, com expectativa de gerar 80 mil empregos diretos e indiretos. As primeiras intervenções começam já nos primeiros 100 dias, incluindo reparos no pavimento, roçada, manutenção de pontes e viadutos, além de melhorias na sinalização.

A partir de agosto deste ano, os usuários contarão com serviços de guincho, ambulância e inspeção de tráfego. Um sistema de monitoramento em tempo real será implantado, junto com sete bases operacionais distribuídas estrategicamente no trecho e um canal de atendimento via 0800.

O projeto inclui a duplicação de 134,27 quilômetros da rodovia, construção de 83 quilômetros de faixas adicionais e 51 correções de traçado. Também estão previstas 20 passarelas para pedestres, 166 paradas de ônibus e um ponto de parada para caminhoneiros.

A cobrança de pedágio deve iniciar em janeiro de 2026, com cinco praças distribuídas nas cidades de Caeté, João Monlevade, Jaguaraçu, Belo Oriente e Governador Valadares. As tarifas básicas estimadas variam entre R$ 10,75 e R$ 13,75, com valores definitivos a serem definidos pela ANTT.

O trecho sob concessão atravessa 21 municípios mineiros, incluindo importantes polos industriais como Ipatinga e Coronel Fabriciano. A Nova 381 será responsável pela manutenção e operação da rodovia desde o entroncamento com a BR-262 em Belo Horizonte até o encontro com a BR-116 em Governador Valadares.