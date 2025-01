A Azul Linhas Aéreas anunciou a suspensão de suas operações em 12 cidades brasileiras a partir de 10 de março, em uma decisão que afeta principalmente municípios do Nordeste. A medida integra uma reorganização da malha aérea da companhia, que também inclui alterações em outros três destinos.

O Nordeste será a região mais impactada, com oito cidades perdendo voos regulares da empresa. A lista inclui Barreirinha (MA), Crateús (CE), Iguatu (CE), Mossoró (RN), Parnaíba (PI), São Benedito (CE), São Raimundo Nonato (PI) e Sobral (CE). No Sudeste, Cabo Frio e Campos, ambas no Rio de Janeiro, também perderão suas operações. Completam a relação Rio Verde (GO), no Centro-Oeste, e Correia Pinto (SC), na região Sul.

A companhia aérea atribui as mudanças a uma combinação de fatores econômicos e operacionais. Entre as justificativas apresentadas estão o aumento dos custos do setor de aviação, problemas na cadeia global de suprimentos, a valorização do dólar e limitações na disponibilidade de aeronaves.

Além das suspensões, três destinos passarão por ajustes operacionais significativos. Fernando de Noronha terá voos partindo exclusivamente do Recife a partir de 3 de março. Juazeiro do Norte passará a operar apenas com conexões para Viracopos, em Campinas, enquanto Caruaru receberá aeronaves menores, modelo Cessna Grand Caravan, com capacidade para nove passageiros.

A empresa informou que já iniciou o processo de comunicação com os clientes afetados pelas mudanças e garantiu que prestará toda a assistência necessária, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A reorganização visa equilibrar a oferta de voos com a atual demanda do mercado.

*Com informações Revista Oeste