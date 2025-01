Durante a cerimônia de assinatura do contrato de concessão da BR-381, realizada na última quarta-feira (22) em Brasília, representantes do Movimento Pró-Vidas da BR-381 e lideranças políticas mineiras aproveitaram a ocasião para discutir medidas essenciais relacionadas à duplicação e melhorias da rodovia.

O encontro reuniu Clesio Gonçalves, coordenador do Movimento Pró-Vidas, os prefeitos Laércio Ribeiro, de João Monlevade, e Nozinho Barcelos, de São Gonçalo do Rio Abaixo, além de Wander Borges, ex-prefeito de Sabará e fundador do movimento. Juntos, eles se encontraram com o prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião, para buscar apoio na questão das desapropriações e reassentamentos de famílias que vivem às margens do trecho a ser duplicado.

AVANÇOS NO DIÁLOGO

Durante a conversa, Álvaro Damião garantiu colaboração e se dispôs a agendar uma reunião para alinhar as demandas. Ele também destacou que o processo de municipalização do Anel Rodoviário de Belo Horizonte está em estágio avançado, o que poderá trazer melhorias significativas na gestão e segurança do trecho.

TRANKILIN: O MASCOTE DA BR-381

Como forma de agradecimento, Álvaro Damião recebeu uma camisa e o mascote Trankilin, símbolo do Movimento Pró-Vidas da BR-381. Segundo Clesio Gonçalves, o gesto representa o reconhecimento aos apoiadores das ações que visam a duplicação da rodovia, conhecida popularmente como “Rodovia da Morte” devido ao elevado número de acidentes fatais.

PRÓXIMOS PASSOS

Agora, as lideranças aguardam o início efetivo das obras para a tão esperada duplicação da BR-381, trecho que conecta Belo Horizonte a Governador Valadares. A conclusão do projeto é vista como fundamental para melhorar a mobilidade, a segurança viária e a qualidade de vida das comunidades locais.