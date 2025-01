A BR-381, conhecida como “rodovia da morte”, inicia uma nova fase com a assinatura do contrato de concessão entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a empresa 4 UM Investimentos, sob a marca Nova 381. O acordo, no valor de R$ 9,34 bilhões, prevê a duplicação do trecho entre o trevo de Caeté e Governador Valadares nos próximos oito anos.

A assinatura digital do contrato acontecerá na próxima segunda-feira, 20 de janeiro, seguida pela cerimônia oficial de transferência da gestão, no dia 6 de fevereiro. O evento contará com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, marcando o início efetivo das operações pela concessionária.

Com duração de 30 anos, a concessão estabelece a instalação de cinco praças de pedágio, com início da cobrança previsto para janeiro de 2026. O projeto representa uma conquista significativa para o Movimento Pró-Vidas da BR-381, que atua desde 2023 junto aos órgãos governamentais pela viabilização desta parceria.

Clésio Gonçalves, criador e coordenador do Movimento Pró-Vidas da BR-381, celebrou a formalização do contrato após anos de mobilizações e reuniões junto a órgãos como o Ministério dos Transportes, ANTT, Tribunal de Contas da União (TCU), DNIT, Seinfra e Polícia Rodoviária Federal (PRF). “Estamos satisfeitos com este momento tão importante para todos os motoristas que trafegam pela rodovia. Foram muitos esforços, mas valeu a pena”, destacou.

A concessionária assumirá integralmente a gestão, manutenção, operação e execução das obras de duplicação da rodovia. Esta transformação promete reduzir significativamente o número de acidentes no trecho, conhecido historicamente por sua periculosidade e alto índice de fatalidades.