O governo federal vai oficializar, nesta quarta-feira (22), a concessão de um trecho da BR-381/MG à empresa Nova 381, vencedora do leilão realizado em agosto de 2024. A solenidade, será realizada no Palácio do Planalto, e irá contar com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro dos Transportes, Renan Filho, e do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale.

O contrato, que terá duração de 30 anos, contempla a administração e melhoria do sistema rodoviário que se estende de Belo Horizonte ao entroncamento com a BR-116, em Governador Valadares, totalizando 303,4 quilômetros. A empresa Nova 381 tem até 30 dias para assumir o controle do trecho, conforme previsto no acordo.

INVESTIMENTO ROBUSTO E MELHORIAS PREVISTAS

A concessão prevê investimentos de mais de R$ 9 bilhões, que incluem obras de infraestrutura e manutenção. Entre as melhorias anunciadas estão a duplicação de 134,27 quilômetros de vias, sendo 27,3 quilômetros de obras remanescentes e 106,44 quilômetros de novos trechos. Também estão previstos 83 quilômetros de faixas adicionais, 51 correções de traçado, a construção de áreas de escape e 23 passarelas para travessia de pedestres.

Além disso, a rodovia contará com um Ponto de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros, garantindo maior segurança e conforto para os profissionais do transporte rodoviário. As intervenções visam melhorar a fluidez do tráfego, reduzir o risco de acidentes e impulsionar a economia regional com uma infraestrutura mais moderna e eficiente.

NOVA FASE PARA A RODOVIA E REGIÃO

A BR-381, conhecida como “Rodovia da Morte” devido ao histórico de acidentes, entra em uma nova etapa com a concessão. O ministro Renan Filho destacou a importância do projeto: “Esta é uma das mais importantes concessões rodoviárias do país, com potencial de transformar a logística e a segurança na região”.

A iniciativa também reforça o compromisso do governo federal em modernizar a infraestrutura de transportes, promovendo parcerias público-privadas como forma de viabilizar investimentos em larga escala.

SOBRE A CERIMÔNIA

A assinatura do contrato será realizada no Salão Oeste do Palácio do Planalto, em Brasília, às 11h, com participação de autoridades, representantes da iniciativa privada e membros da sociedade civil. O evento simboliza o marco inicial de um projeto que promete trazer avanços significativos para a mobilidade e a economia no estado de Minas Gerais.