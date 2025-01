O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, enviou, nesta terça-feira (14), uma mensagem de solidariedade à população de Ipatinga, manifestando apoio diante das perdas e danos causados pelas chuvas intensas que atingiram a cidade. O diplomata também informou que seu país está pronto para prestar ajuda humanitária ao município.

Ainda no domingo (12), após uma tromba d’água atingir Ipatinga, com mais de 200 milímetros de precipitação em curto espaço de tempo, colocando a cidade em estado de emergência decretado pelo Executivo, representantes de Israel fizeram os primeiros contatos com autoridades locais para se inteirar sobre a situação e oferecer apoio.

O prefeito Gustavo Nunes e membros de seu secretariado já mantêm diálogo frequente com autoridades israelenses. Em agosto de 2022, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Israel-Brasil (CMGI), Paulo Jelihovschi, visitou o município acompanhado de outros diretores da entidade. Mais recentemente, no início de dezembro, o prefeito e uma comitiva participaram de uma visita técnica à Embaixada de Israel, em Brasília, buscando estreitar laços e conhecer soluções tecnológicas inovadoras para gestão de crises e desastres naturais.

VEJA A CARTA NA ÍNTEGRA

“Prezado prefeito,

Com profundo pesar, acompanhamos as notícias das fortes chuvas que atingiram Ipatinga e região na madrugada do último domingo, dia 12, e que resultaram em uma tragédia de grandes proporções. Sabemos que aproximadamente 85 mil moradores já foram impactados, que vidas preciosas foram perdidas, e que um alto número de pessoas encontra-se desalojado ou desabrigado.

Em nome da Embaixada de Israel, expressamos nossos mais sinceros sentimentos de solidariedade a todas as famílias afetadas e à população de Ipatinga. Reconhecemos a dor e os desafios enfrentados neste momento tão difícil e nos unimos a vocês em pensamento e orações.

Sabemos da força e da resiliência do povo ipatinguense e acreditamos que, com união e determinação, será possível superar esta adversidade e reconstruir as comunidades impactadas. Estamos confiantes de que, com o apoio das autoridades, da sociedade civil e de todos aqueles que têm se mobilizado em prol da cidade, Ipatinga voltará a se erguer ainda mais forte.

Por favor, receba nossos votos de solidariedade e saiba que desejamos que Ipatinga encontre força para superar este momento de dor e reconstrução. Que a solidariedade, a união e a resiliência sejam um alicerce firme para a retomada do bem-estar e da segurança de todos os cidadãos. Este é um momento difícil, mas acreditamos que dias melhores virão.

Com nossos sentimentos e esperança,

Daniel Zonshine

Embaixador de Israel”