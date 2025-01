A Prefeitura de Ipatinga está mobilizando esforços para acolher de forma digna as vítimas das fortes chuvas que atingem a cidade. Com o apoio das Defesas Civis municipal e estadual, além de diversas secretarias, abrigos estruturados no estádio Ipatingão e em escolas municipais oferecem assistência completa aos desalojados.

Atualmente, 47 pessoas estão abrigadas no Ipatingão e 20 na Escola Municipal Chirlene Cristina Pereira. Os locais fornecem quatro refeições diárias, colchões, cobertores e assistência contínua de servidores municipais. Entre os acolhidos, há um casal com uma gestante e outro de idosos, que também recebem atendimento especial.

Para aqueles que buscaram abrigo com familiares, a prefeitura está realizando o cadastro para viabilizar o acesso ao aluguel social, auxílio emergencial de um salário mínimo e materiais de necessidade básica. Um decreto autorizando o repasse financeiro está previsto para ser publicado no Diário Oficial nesta segunda-feira (13).

SUPORTE DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nos abrigos, equipes médicas compostas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem estão à disposição para atendimentos de saúde. Um motociclista do programa “Remédio em Casa” foi destacado para a entrega de medicamentos. Além disso, psicólogos oferecem suporte emocional às famílias afetadas.

A Secretaria Municipal de Saúde realiza vacinação preventiva para os abrigados e aqueles que tiveram contato com a água contaminada das enchentes. No Ipatingão, foi instalado um posto de saúde sentinela em dois contêineres para atendimentos de rotina.

DOAÇÕES E MANTIMENTOS

Na tarde desta segunda-feira, dois caminhões da Defesa Civil Estadual entregaram colchões, materiais de limpeza, higiene pessoal e cestas básicas no estádio. A prefeitura também está recebendo doações da comunidade, embora roupas já não sejam mais necessárias devido ao volume arrecadado.

CHUVAS AINDA PREOCUPAM

O alerta para novas chuvas permanece em Ipatinga. Nas últimas 12 horas, foram registrados 81,2 mm de precipitação no Bethânia, 74,4 mm no Bom Retiro e 58,6 mm no Bom Jardim. A prefeitura reforça o pedido para que moradores de áreas de risco busquem abrigos seguros e evitem permanecer em locais vulneráveis a enchentes e deslizamentos.

A triagem e o atendimento social continuam sendo realizados nos seguintes pontos de apoio:

– Escola Municipal Artur Bernardes (Canaã);

– Escola Municipal Chirlene Cristina (Bethânia);

– Escola Estadual Elza Moreira Lage (Chácaras Madalena);

– Escola Municipal Evaldo Fontes (Chácaras Oliveira).

A administração municipal reforça que a prioridade é a preservação da vida e segue monitorando a situação para garantir o suporte necessário à população.