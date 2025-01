A Defesa Civil de Coronel Fabriciano segue monitorando as áreas de risco no município após as fortes chuvas registradas no final de semana. Desde o domingo (12) até a manhã desta segunda-feira (13), o acumulado de chuva foi de 94,8 mm, deixando a cidade em estado de alerta, especialmente nos bairros próximos ao ribeirão Caladão e na parte alta do município.

No sábado (11), houve um volume intenso de precipitação, o que resultou em diversas ocorrências. A Defesa Civil realizou vistorias em diferentes bairros, com destaque para deslizamentos de terra e quedas de muros, totalizando 8 registros. Os bairros mais afetados foram Mangueiras e Morada do Vale. Também houve alagamentos no bairro Amaro Lanari e na Avenida Atlântica, próxima à Avenida Tancredo Neves, além de uma queda parcial de barranco.

PONTE INTERDITADA

Na manhã desta segunda, a Defesa Civil, em conjunto com a Secretaria de Governança de Obras e Serviços Urbanos, interditou a segunda ponte sobre o Ribeirão Caladão, localizada próxima ao bairro Santa Helena. Os dois sentidos estão bloqueados, impedindo o tráfego tanto para quem segue do bairro Santa Terezinha ao Centro quanto no sentido contrário.

A interdição foi necessária devido à queda parcial do barranco na cabeceira da ponte e ao risco de deslizamento de uma encosta na rua Paracatu, nas proximidades. A orientação é que os motoristas utilizem a avenida Tancredo Neves como rota alternativa.

Uma equipe técnica da prefeitura esteve no local para avaliação e realizar os levantamentos necessários para a elaboração de projetos e planilhas e assim como a contratação emergencial de serviços para recuperação da área.

Além disso, a estrada de acesso à Serra dos Cocais permanece interditada devido a novos deslizamentos de terra. A recomendação é que os motoristas respeitem os bloqueios e evitem transitar pelo local.

A Defesa Civil também está monitorando o nível do rio Piracicaba e os bairros próximos. Até o momento, a situação não exige estado de alerta.

APOIO AOS MUNICÍPIOS VIZINHOS

Desde o domingo (12), a Prefeitura de Coronel Fabriciano tem prestado apoio aos municípios vizinhos de Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo, que também foram afetados pelas chuvas. O prefeito, Sadi Lucca determinou o envio de máquinas e caminhões para auxiliar na limpeza em Ipatinga, o município mais impactado, com alagamentos, deslizamentos e registro de óbitos.

A esses municípios foram enviados donativos, como colchões, kits de lençol, cestas básicas, kits de limpeza e higiene, e água potável, em um esforço de solidariedade regional.

RECOMENDAÇÕES À POPULAÇÃO

A Defesa Civil reforça que a população deve se manter vigilante e informar imediatamente qualquer situação de risco, como trincas em edificações, novos deslizamentos ou alagamentos.

Canais de emergência:

Defesa Civil: (31) 3406-7352

Corpo de Bombeiros: 193