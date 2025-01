A partir da próxima segunda-feira, dia 13, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) de Coronel Fabriciano passará a funcionar em um novo endereço. A mudança tem como objetivo oferecer maior acessibilidade e comodidade aos cidadãos que necessitam dos serviços do órgão.

Segundo Ana Paula Arantes, coordenadora da Jari, o serviço deixa a Secretaria de Obras, localizada no bairro Residencial Nova Fabriciano, para se instalar no centro da cidade, na rua Duque de Caxias, nº 7, na Galeria Central. No mesmo prédio, já funciona outros serviços municipais, como Procon e Ouvidoria. “Escolhemos um local mais acessível, com infraestrutura adequada e próximo ao transporte público, para facilitar o acesso das pessoas ao setor”, explica a coordenadora.

SERVIÇOS OFERECIDOS PELA JARI

A Jari realiza uma série de atendimentos importantes à população, incluindo: Recebimento de defesas, formulários de identificação e recursos relacionados a autuações de trânsito, tanto municipais quanto de órgãos como Dnit e Polícia Rodoviária Federal (PRF); Emissão de taxas de licenciamento, IPVA e multas para pagamento. Além disso, o órgão orienta os cidadãos sobre notificações de infração, disponibiliza formulários necessários e recebe defesas e recursos já elaborados.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, no novo endereço. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (31) 3406-7348.