O mês de janeiro, com sua simbologia de recomeço e renovação, traz uma oportunidade única de refletirmos sobre nossa saúde mental. A campanha Janeiro Branco surge como um convite para reescrevermos nossa história, fazendo uma pausa para pensar sobre nossos cuidados emocionais e psicológicos. De acordo com o médico da equipe de psiquiatra da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Rafael Procópio, é crucial quebrar os estigmas em torno da saúde mental e promover a conscientização.

Janeiro foi escolhido por ser o mês que marca o início de um novo ciclo. A cor branca, que simboliza a pureza e a renovação, faz alusão a uma página em branco, na qual podemos reescrever nossa história. “É a chance de criar novos objetivos, novas metas e, principalmente, fazer diferente do que fizemos no passado. A saúde mental, por muito tempo marginalizada e cercada de preconceitos, precisa ser desmistificada. Historicamente, as doenças mentais eram vistas como possessões ou comportamentos ligados ao ocultismo. Hoje, sabemos que são transtornos que precisam de acolhimento e tratamento”, afirma o especialista.

Atualmente, vivemos em uma sociedade onde o tempo parece cada vez mais escasso. Por esse motivo, o psiquiatra destaca que o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é fundamental para manter uma saúde mental saudável. “Quando alguém se dedica excessivamente ao trabalho, negligenciando a alimentação, o sono ou o lazer, pode estar criando condições para o adoecimento mental. Se você está sempre correndo contra o tempo, significa que algo está fora de lugar. O desequilíbrio pode gerar uma sobrecarga emocional e física”, alerta Rafael Procópio.

O médico recomenda que, ao perceber sinais como o isolamento social, a falta de tempo para atividades prazerosas e uma rotina desorganizada, a pessoa busque reorganizar o seu tempo e priorizar o que realmente importa.

O médico aponta algumas práticas essenciais para manter a saúde mental em dia. O sono de qualidade é o primeiro passo. “O sono é o momento de restaurar a nossa energia e processar as informações do dia. Além disso, a prática regular de atividades físicas, especialmente aquelas que geram prazer, é fundamental para o bem-estar. Por isso, é importante encontrar algo que você goste. O exercício não precisa ser uma obrigação”, sugere Rafael.

Quando se fala em atividade física, o psiquiatra relembra o caso de uma paciente de 62 anos que, após experimentar o boxe, passou a se engajar com a atividade. “Eu sempre reforçava para ela fazer uma atividade, e ela sempre rebatia que não gostava de ir para a academia, pois era muito chato. Entretanto, um dia ela conheceu um professor de boxe que a convidou para fazer a atividade. Depois disso, ela passou a praticá-la de forma recorrente, pois havia encontrado algo de que gostava”, relembra.

Além desses pontos, o profissional reforça que uma alimentação equilibrada, o retorno à socialização e a organização do tempo também são práticas que contribuem para o equilíbrio emocional. “Com o advento das telas, as relações pessoais ficaram em segundo plano. Hoje, é mais importante postar a atualização no feed da rede social do que interagir com as pessoas que estão ao seu redor naquele momento de lazer. Reconectar-se com amigos e familiares é crucial”, enfatiza o especialista.

O autocuidado tem um impacto direto na autoestima e na saúde mental. Dr. Rafael explica que cuidar de si mesmo transmite a sensação de organização e bem-estar. “Quando a pessoa se cuida, seja com uma boa higiene pessoal, tomando um banho relaxante, cabelos cortados ou até mesmo roupas bem passadas, ela se sente melhor consigo mesma e pode melhorar significativamente a saúde mental”, reforça.

Em um mundo corporativo cada vez mais exigente, as empresas têm um papel fundamental no cuidado com a saúde mental de seus colaboradores. Rafael sugere que as organizações promovam espaços para o diálogo sobre saúde mental, ofereçam ferramentas de apoio, como vídeos educativos e textos informativos, e disponibilizem canais de acolhimento com profissionais da área. “Momentos de relaxamento, como alongamentos ou atividades de descompressão, também são essenciais para aliviar a tensão do dia a dia”, recomenda.

QUEBRANDO O PRECONCEITO

Identificar o momento em que a pessoa precisa de ajuda é crucial para evitar um adoecimento mais grave. O médico explica que, muitas vezes, uma simples conversa pode ser o suficiente para organizar o pensamento e aliviar os conflitos internos. “Uma psicoterapia breve pode trazer alívio imediato, mas, quando há prejuízo funcional, a intervenção médica se torna necessária. A avaliação adequada e a definição do tratamento mais eficaz, que pode envolver terapia ou até medicação, são fundamentais para a recuperação do paciente”, afirma.

O medo e o estigma em torno do cuidado psicológico e psiquiátrico ainda são desafios a serem superados. O psiquiatra defende que, ao conversar sobre o tema com empatia e acolhimento, podemos incentivar as pessoas a buscarem ajuda profissional. “Procurar um psicólogo ou psiquiatra não é sinal de fraqueza, mas de força para lidar com as dificuldades emocionais. E muitas vezes, ao final de um tratamento, os pacientes revelam que se sentem aliviados por não terem esperado tanto tempo para pedir ajuda”, ressalta.

Para concluir, Dr. Rafael Procópio deixa uma mensagem de esperança. “Enquanto viver, você sempre poderá buscar fazer diferente. O Sol nasce todos os dias com uma nova oportunidade para recomeçar. Assim como aprendemos a andar com quedas e tentativas, a vida é uma constante de aprendizado. Devemos trabalhar a resiliência, aprender com nossos traumas e seguir em frente, buscando o equilíbrio mental e físico para uma vida mais saudável”, pontua o psiquiatra da FSFX.

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

