O musical Foi Por Amor está de volta ao palco do Teatro João Paulo II, no Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – Unileste, para mais uma temporada emocionante. O espetáculo, realizado pela Igreja Batista Nacional, acontece nos dias 25 e 26 de abril, às 19h30, e, devido à grande procura, uma nova sessão foi aberta no sábado, dia 26, às 16h. Os ingressos para as sessões noturnas se esgotaram rapidamente, evidenciando o impacto e a expectativa em torno do evento.

Mais do que uma apresentação artística, Foi Por Amor é uma experiência espiritual que une arte, fé e mensagem transformadora. Com uma linguagem acessível e profunda, o musical retrata a trajetória de Jesus desde o nascimento até a ressurreição, passando por seus milagres, ensinamentos e sacrifício. Tudo isso conduzido por um elenco apaixonado, músicos ao vivo e uma produção de alta qualidade que impressiona pela dedicação e beleza.

Embora seja um Auto de Páscoa, o musical é apresentado alguns dias após a data tradicional. Isso, no entanto, não reduz sua relevância. Pelo contrário: o espetáculo se tornou um dos eventos mais aguardados do calendário cultural e religioso de Coronel Fabriciano, reunindo famílias, jovens e idosos em um momento de profunda reflexão e renovação espiritual.

TRADIÇÃO E EXCELÊNCIA

Em 2025, o musical completa 11 anos de história, reunindo mais de 70 voluntários entre elenco, músicos, equipe técnica e apoio. Cada detalhe do espetáculo é cuidadosamente pensado para proporcionar uma noite inesquecível e cheia de significado. A diretora do espetáculo, Camilla Pires Teodoro Soares, comenta com entusiasmo:

“No ano passado tivemos nossa estreia no teatro do Unileste com duas noites de casa lotada. Neste ano, os ingressos se esgotaram em poucos dias e a procura continuou. Foi por isso que decidimos abrir uma nova sessão no sábado à tarde. Isso mostra o quanto o musical já se tornou parte da vida das pessoas aqui em Fabriciano”.

Camilla também reforça a essência do projeto: “Nosso desejo é que cada pessoa que entre no teatro saia impactada com a mensagem de amor e esperança que Cristo nos deixou. É mais do que um espetáculo — é um encontro com a fé”.

INGRESSO SOLIDÁRIO E COMUNHÃO COM O PÚBLICO

A entrada para o musical é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais da igreja. A distribuição de ingressos, feita de forma online, alcançou rapidamente sua capacidade máxima nas sessões noturnas. A nova sessão de sábado, às 16h, oferece mais uma oportunidade para quem ainda não garantiu sua presença.

Além das informações sobre a apresentação, o público pode acompanhar bastidores, ensaios e depoimentos no perfil oficial do musical no Instagram: @foiporamor.musical. A conta tem se tornado um espaço de comunhão, expectativa e inspiração, conectando o público ao coração do projeto.