As fortes chuvas que atingiram Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, já causaram prejuízos estimados em R$ 520 milhões, segundo boletim divulgado pela prefeitura nesta sexta-feira (17). O município contabiliza 162 pessoas desabrigadas e 530 desalojadas, totalizando 692 cidadãos que precisaram deixar suas residências.

A força-tarefa mobilizada pela administração municipal conta com cerca de 950 trabalhadores, que atuam na limpeza e desobstrução das vias afetadas. Para dar suporte às operações, 72 caminhões e 25 máquinas foram disponibilizados. A Defesa Civil já recebeu mais de mil chamados relacionados às chuvas e realizou 105 interdições, entre totais e parciais.

Como medida emergencial, o município recebeu 12 toneladas de alimentos e iniciou a distribuição de suprimentos básicos à população afetada. Nos dias 15 e 16 de janeiro, foram entregues no Ipatingão 520 cestas básicas, 466 cestas de limpeza, 532 fardos de água, 343 kits de higiene pessoal e 139 caixas de leite.

As últimas 12 horas registraram baixos índices pluviométricos na cidade, com máxima de 0,4 mm na região do Bethânia. No entanto, 22 vias seguem parcialmente interditadas e requerem atenção especial dos motoristas devido ao acúmulo de lama, incluindo importantes acessos como a alça da Avenida Manaaim e a Avenida José Raimundo.

A Defesa Civil mapeou 99 áreas de risco na cidade e já realizou 230 vistorias, resultando em 194 interdições. A população pode acionar o órgão pelo telefone 3829-8181 para solicitar atendimento emergencial.