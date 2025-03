Representantes do Movimento Pró-Vidas da BR-381 se reuniram com o gerente de operações da concessionária responsável pelo trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares para apresentar os projetos “Fazer Valer o Contrato” e “Previsto x Realizado”. A reunião, realizada nesta semana, buscou fortalecer a interação entre as partes e garantir melhorias na gestão da rodovia.

A iniciativa segue uma série de encontros que o movimento já promoveu anteriormente com autoridades, incluindo superintendentes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), além do juiz federal Cláudio Pina. O objetivo central das reuniões tem sido assegurar a transparência e o cumprimento dos termos acordados no contrato de concessão da rodovia.

Durante o encontro, foram discutidas medidas para aprimorar a fiscalização das obras e serviços executados na BR-381, garantindo que os investimentos previstos sejam devidamente implementados. Segundo os organizadores, a conversa foi esclarecedora e deve resultar em novidades para os usuários da rodovia nos próximos dias.

Estiveram presentes na reunião Rogério, representante da concessionária; Diego Dutra, gerente de operações da concessionária; Clésio Gonçalves, coordenador do Movimento Pró-Vidas; Alisson, secretário-adjunto de Planejamento da Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo; Luciano Medrado, do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de Minas Gerais (SETCEMG); Wander Borges, ex-prefeito de Sabará; Antônio Humberto e Álvaro Goulart, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG); e João Vitor, assessor do prefeito de Itabira.

Com os debates em andamento, o Movimento Pró-Vidas da BR-381 reafirma seu compromisso com a segurança e a qualidade da infraestrutura da rodovia, cobrando maior efetividade na execução dos serviços e melhorias que impactam diretamente os motoristas e moradores das regiões afetadas.