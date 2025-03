Em um novo esforço para tirar do papel o projeto do Contorno Rodoviário de Timóteo, lideranças políticas e empresariais se reuniram nesta quarta-feira (19) para discutir os próximos passos da iniciativa. A obra, que ligará a LMG-760 à BR-381, tem como objetivo principal desviar o tráfego de veículos pesados do centro urbano da cidade, garantindo mais segurança e fluidez ao trânsito local.

O encontro, realizado no clube Campestre, contou com a presença de prefeitos, vereadores, empresários, representantes da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), do deputado estadual Celinho do Sintrocel e do representante do Movimento Pró-Vidas da BR-381, Clesio Gonçalves.

O projeto do Contorno Rodoviário é uma demanda histórica da região do Vale do Aço, visto que a presença de caminhões no centro urbano impacta diretamente na mobilidade e na segurança viária. Segundo Heine Stuart, secretário de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente de Timóteo, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) já demonstrou interesse na obra. “Ontem mesmo tivemos uma visita de três técnicos do DER que reforçaram a viabilidade do projeto e destacaram os benefícios que a nova rota trará para o transporte de cargas na região”, explicou Stuart.

O prefeito de Timóteo, Vitor Prado, ressaltou que a construção do contorno rodoviário beneficiará não apenas o município, mas todo o Vale do Aço. “Essa é uma obra estratégica para a economia regional. Com a nova via, teremos mais agilidade e segurança no escoamento da produção industrial, facilitando a logística das empresas. Precisamos unir forças para garantir que esse projeto saia do papel”, declarou o prefeito.

Segundo o representante do Movimento Pró-Vidas, Clesio Gonçalves, a obra é de grande importância para toda a região. “O Contorno Rodoviário de Timóteo não é apenas uma questão de infraestrutura, mas sim um investimento no futuro da região do Vale do Aço. A obra irá desafogar o trânsito na área urbana, reduzindo o risco de acidentes e melhorando a qualidade de vida da população. Além disso, será uma importante via alternativa à BR-381, pois, em caso de paralisações entre Timóteo e Nova Era o trânsito poderá ser desviado para a BR-262, evitando transtornos e prejuízos econômicos a exemplo do que aconteceu em 2021”.

Novas reuniões estão previstas para dar continuidade ao diálogo com o Governo do Estado e acelerar o processo de licitação para o projeto de engenharia. A expectativa é que, com o empenho conjunto das lideranças envolvidas, o contorno rodoviário de Timóteo se torne realidade nos próximos anos, trazendo impactos positivos para a mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico da região.