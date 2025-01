Uma tromba dágua atingiu Ipatinga, na Região Metropolitana do Vale do Aço, na madrugada deste domingo (12), causando cinco mortes, incluindo uma criança de 8 anos, e deixando quatro pessoas desaparecidas. O temporal, que registrou 80 milímetros de chuva em apenas uma hora, provocou deslizamentos e inundações em diversos pontos da cidade.

Os deslizamentos mais graves ocorreram nos bairros Bethânia e Vila Militar, especificamente nas ruas Boston e Turim. No Bethânia, o desabamento de duas residências vitimou uma criança de 8 anos, que foi soterrada. Na rua Turim, área considerada geologicamente instável, o colapso de uma estrutura resultou na morte de dois membros da mesma família.

O transbordamento do Ribeirão Gerasa agravou ainda mais a situação, provocando extensas inundações entre os bairros Bethânia e Canaã. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Canaã foi severamente afetada pelas águas, necessitando interdição imediata. Os pacientes foram transferidos para o Hospital Municipal de Ipatinga.

A intensidade da precipitação surpreendeu as autoridades meteorológicas, que haviam previsto apenas 18 milímetros de chuva para o período. Mesmo com o alerta laranja emitido pela Defesa Civil no sábado (11), a magnitude do temporal superou todas as expectativas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Perícia da Polícia Civil e Samu trabalham intensamente nas operações de resgate. As autoridades orientam a população a evitar áreas próximas a encostas e cursos d’água, mantendo-se atenta aos comunicados oficiais da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

A administração municipal aguarda a avaliação dos danos na UPA Canaã para determinar quando a unidade poderá voltar a funcionar. Enquanto isso, as buscas pelos desaparecidos continuam mobilizando todo o aparato de segurança e resgate da região.

DESABRIGADOS

A Prefeitura de Ipatinga ainda não tem o número exato das pessoas desabrigadas, mas o estádio Ipatingão já está apto para receber pessoas atingidas pelo flagelo.

ÁREAS MAIS AFETADAS

Taúbas: acesso bloqueado, moradores ilhados aguardam liberação com auxílio de máquinas.

Parte alta do Bethânia e Córrego Gerasa: alagamentos graves e transbordamento de córregos.

Rotatória do Canaã: desabamento parcial do asfalto devido à força das águas.

UPA: alagada e em trabalho de limpeza, realizando apenas atendimentos de urgência e emergência.

Veneza: o ribeirão Ipanema tomou ruas próximas ao 7 de Outubro, atingindo não só o equipamento público, mas também várias residências.

Serviço:

A Prefeitura reforça que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão de prontidão para atender a população. Os contatos são 3829-8181 ou 193.