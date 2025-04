O Comida di Buteco, maior concurso gastronômico do Brasil, celebra em 2025 seus 25 anos promovendo a cultura dos botecos familiares. De 11 de abril a 4 de maio, o Vale do Aço participa dessa saborosa disputa com 17 butecos, que produziram petiscos exclusivos para esta edição comemorativa.

Criado em 2000, em Belo Horizonte pela Rádio Geraes, o Comida di Buteco tem como objetivo resgatar a tradição dos botecos familiares e promover a cozinha típica brasileira. Ao longo dos anos, o concurso se consolidou como o maior da área gastronômica do Brasil, contando com 27 circuitos, que abrangem cerca de 50 municípios de norte a sul do país, envolvendo quase 1.200 botecos.

Confira, abaixo, os participantes dessa edição no Vale do Aço:

– Arrojado’s Bar (Ipatinga): “25 Anos de Ousadia” – Bolinho de picanha empanado, recheado com queijo, servido com tomate-cereja, geleia picante de maracujá e molho especial.

– Bar do Macário (Ipatinga): “Filé di Buteco” – Capa de filé na manteiga com bolinho de frango e pastel de pernil.

– Bar do Paulinho (Timóteo): “Atrás da Porta Torta tem Costela com Farofa” – Costeleta de porco com barbecue, farofa de alho e batatas rústicas.

– Bar Galpão (Ipatinga): “Boteco Não Vive Sem Rádio, de uma Rádio Surgiu o Buteco” – Costelinha ao molho com purê de banana verde e bolinho de tilápia com creme de limão.

– Box 70 Lounge Bar (Ipatinga): “Custelinha do Rabicó” – Costelinha empanada com acompanhamento agridoce.

– Butiquim (Ipatinga): “Um Brinde a Nós” – Tulipas de frango recheadas de bacon e queijo marinadas na cerveja, com batatas rústicas e três molhos.

– Caladinho Bar (Ipatinga): “Brigadeiro di Buteco” – Bolinho de vaca atolada recheado com queijo e geleia de pimenta.

– Crif Steak Beer (Ipatinga): “Costela de Banguelo” – Costela bovina defumada com arroz especial, bacon, linguiça e vinagrete.

– Cultura e Malte (Ipatinga): “Costelinha Preguenta” – Costelinha ao molho umami com gergelim, cebolinha e tostadas com vinagrete de compota de abacaxi.

– Nunes Bar (Ipatinga): “A Vaca Foi pro Brejo” – Costela recheada e casqueirada, com mandioca cremosa, vinagrete de abacaxi e farofa de alho com bacon.

– Open Bar (Ipatinga): “Porquinho Cai Cai” – Torresmo crocante com molhos mexicanos: pico de gallo, guacamole e chilli beans.

– Pop’s Bar (Santana do Paraíso): “Pop’s Geraes” – Bolinho de feijão-tropeiro com torresmo e cobertura de chutney de manga.

– Recanto da Picanha (Ipatinga): “Rabada Mineira com Toque Raiz” – Rabada com purê de mandioca e torradas crocantes.

– Timonel (Ipatinga): “De Grão em Grão o Peixe Enche o Bucho” – Iscas de tilápia com batatas artesanais e dois tipos de molho.

– Tô na Praça (Timóteo): “Douradinho Mineiro e Costelinha” – Dados de muçarela empanados em Doritos, com geleia de abacaxi e costelinha ao barbecue.

– Tobas Bar (Ipatinga): “Voando no Tobas com as Bolas Dentro” – Asa de frango recheada, bolinho de mandioca com costela e dois molhos especiais.

– Wave House (Ipatinga): “Frio de Fogo: Picolé de Costela” – Picolé empanado de costela desfiada com molho barbecue.

Este ano, todos os petiscos têm o valor fixo de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e a temática é livre para a criação dos pratos, sendo que os botecos devem utilizar a comemoração pelos 25 anos do Concurso no petisco ou no ambiente do boteco.

A partir desta sexta-feira, dia 11, os apreciadores de uma boa culinária raiz estão convidados a prestigiar o concurso e contribuir para eleger o melhor boteco do Vale do Aço. Além de avaliar o petisco criado para esta edição, o público deverá avaliar o atendimento, a temperatura da bebida e a higiene do local. O voto do público representa 50% da nota total, sendo os outros 50% atribuídos por jurados especializados.

Para mais informações sobre o Comida di Buteco, acesse: www.comidadibuteco.com.br