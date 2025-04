A cidade de Ipatinga se prepara para celebrar seus 61 anos de emancipação com diversas ações comemorativas ao longo do mês de abril, sendo o ápice dos eventos a programação que ocorrerá de 26 de abril a 1º de maio no Parque Ipanema. O principal cartão-postal da cidade e tradicional ponto de encontro dos ipatinguenses e visitantes será transformado em um grande palco para receber vários artistas da música a nível nacional e regional para agradar a todos os públicos.

Moradores e visitantes terão acesso gratuito a shows de artistas regionais e nomes consagrados da música brasileira, mesclando louvores, rock cristão, pagode e sertanejo. A programação já começou no último fim de semana (4 e 5) com o 1º Fest Rural Vale do Aço e o 32º Festival da Banana (5 e 6); Nesta semana, dia 11, inicia o tradicional “Comida di Buteco”; seguido do 24º Pescando no Parque, no dia 13. E os eventos comemorativos não param por aí! Entre os dias 16 e 20, teremos o Musical da Páscoa TOM, a Mostra de Cinema Infantil Casa Cult e o Teatro da Paixão de Cristo.

O ápice das atrações ocorrerá de 26 a 29 de abril com a Vila Chopp Artesanal e Feirarte Especial de Aniversário, os shows de Anderson Freire, Rosa de Saron, Grupo Revelação, Relber & Allan, Leonardo e Bolêros do Samba; o Passeio Ciclístico, o 8º Encontro de Carros Antigos e o tradicional bolo de aniversário. No dia 1º de Maio, Dia do Trabalhador, acontecerá o encerramento das atividades com a Arena Cultural e Recreativa.

SEGURANÇA

A exemplo de 2024, a organização já afirmou que o público pode esperar um evento pautado na segurança. Para isso, as forças de segurança (Polícia Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil e seguranças particulares) darão total apoio durante todos os dias de festa. Além disso, câmeras de segurança, detectores de metais e drones serão usados no esquema de segurança montado estrategicamente para os dias de evento.

PLANEJAMENTO

Para o prefeito Gustavo Nunes, a festa reafirma seu papel como um evento que celebra não apenas a história da cidade, mas também a riqueza cultural e musical que conecta os moradores. “Nós começamos a planejar a festa de aniversário Ipatinga 61 anos logo após o encerramento das comemorações do ano passado. No entanto, por falta de conhecimento ou pura maldade, a gente ouviu que a administração deveria cancelar tudo em respeito à situação das vítimas atingidas pelas fortes chuvas. Logo depois da tromba d’água de 12 de janeiro, montamos uma estratégia principalmente em relação às vítimas, aquelas que foram duramente atingidas. E são justamente estas pessoas que nós pretendemos continuar ajudando, aproveitando a mão de obra durante o período de festas na cidade”, assinalou.

De acordo com Gustavo Nunes, a montagem da infraestrutura e execução do evento contará com mais de 1.000 pessoas contratadas prioritariamente entre os afetados pelas chuvas. “Desta forma, acreditamos que as famílias atingidas terão condições de se reintegrarem ao mercado de trabalho com mais facilidade, o que é importante para todos nós. Tenho certeza de que vamos entrar para a história novamente, realizando a maior festa de aniversário que o município já viu, marcada não só pelas atrações de alto nível, mas também por uma invejável estrutura de organização, segurança, limpeza e inclusão”, justificou.

ABERTURA DOS SHOWS

No primeiro dia, quem abrirá as festividades no dia 26 como atração nacional é o cantor gospel Anderson Freire, um dos maiores expoentes da música cristã contemporânea no Brasil. Conhecido por suas composições emocionantes e letras que tocam o coração, como “Raridade” e “Acalma o Meu Coração”, Anderson traz uma energia de fé e reflexão que deve atrair um grande público ao Parque Ipanema. Sua voz marcante e sua capacidade de conectar-se com a plateia por meio de mensagens de esperança fazem dele uma escolha acertada para iniciar a festa, promovendo um momento de união e espiritualidade.

A jornada de shows regionais começa mais cedo, por volta das 15h, com a banda Canta Minas, na Feirarte Especial de Aniversário, prosseguindo no palco principal com outras atrações, tais como: Thalia Duarte, Banda Gálatas e Batista Lagoinha.

ROCK CRISTÃO

O segundo dia (27) no Parque será marcado pela presença da banda católica Rosa de Saron, um ícone do rock cristão nacional com mais de três décadas de carreira. Formada em Campinas (SP), a banda conquistou fãs por todo o país com hits como “Carta” e “O Sol da Meia-Noite”, que combinam melodias envolventes com letras profundas sobre fé, amor e superação. A apresentação promete ser um ponto alto para o público jovem e para os amantes do rock, trazendo uma sonoridade única que une espiritualidade e atitude. Rosa de Saron é garantia de um show intenso e cheio de emoção, reforçando a diversidade religiosa da programação.

Nesse mesmo domingo (27), a programação começa, às 8h, com o 8º Encontro de Carros Antigos, e prosseguirá a partir das 13h, na Feirarte Especial, com os shows do grupo Pagode Pretexto e Guto Rangel. No palco principal, a partir das 20h, cantam a Banda Levada Nova e Padre Paulo.

PAGODE DE QUALIDADE

Na segunda-feira (28), terceiro dia, a festa ganha um tom mais animado com o grupo de pagode Revelação e a dupla sertaneja Relber & Allan. O Revelação, oriundo do Rio de Janeiro, é sinônimo de pagode de qualidade há mais de 20 anos, com sucessos como “Coração Radiante” e “Tá Escrito”, que continuam embalando festas por todo o Brasil. Já Relber & Allan, representantes do sertanejo do Vale do Aço, trazem a energia regional aliada a uma trajetória de reconhecimento nacional. Com canções que misturam romantismo e balada, a dupla deve encantar o público com sua autenticidade e carisma, enquanto o Revelação promete colocar todos para sambar, criando um dia de pura descontração e alegria.

Grupo Polivalência e o cantor Eliedson Frota abrem o leque de shows no terceiro dia, às 18h, na Feirarte Especial. Apresentam-se antes de Relber & Alan e Revelação, o cantor Cleitinho, além da performance de vários DJ’s regionais.

REPERTÓRIO DE CLÁSSICOS

Fechando a celebração com chave de ouro, o quarto dia (29 de abril) terá o cantor Leonardo, um dos maiores nomes do sertanejo brasileiro, e o grupo Bolêros do Samba, atração local que vem ganhando destaque. Leonardo, com sua voz inconfundível e repertório repleto de clássicos como “Entre Tapas e Beijos” e “Pensa em Mim”, é um verdadeiro ídolo que atravessa gerações. Sua presença é um presente para os fãs do gênero, trazendo nostalgia e animação em igual medida.

Já o Bolêros do Samba, com seu pagode contagiante e raízes no Vale do Aço, representa o talento regional e fecha a festa com um show que valoriza a cultura local, prometendo um final vibrante e dançante para os 61 anos de Ipatinga.

No palco da Feirarte Especial, shows confirmados com a Banda Polivalência e Juh Guedes, a partir das 13h. O cantor Wilian abre a programação noturna, às 19h, seguido dos DJ´s regionais.

BOLO DE 61 ANOS

A administração municipal preparou uma programação especial para o dia 29, quando, oficialmente, será comemorado o 61º aniversário de Ipatinga. Logo cedo, às 9h, será distribuído gratuitamente o tradicional Bolo de Aniversário (embalado em porções individuais, em potes). A cerimônia do bolo contará com a presença do prefeito Gustavo Nunes e da equipe da administração municipal, acompanhada da apresentação da Banda TOM e dos alunos da Emac – Escola Municipal de Artes Cênicas.